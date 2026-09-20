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Душевая система AM.PM Like F0780700 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система AM.PM Like F0780700 хром

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Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 1
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Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 5
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 6
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 7
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 8
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 9
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 10
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 11
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 12
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 13
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 14
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 15
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Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
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  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 19
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496910
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
56х25х14
Вес, кг.
3.5

Описание товара Душевая система AM.PM Like F0780700 хром

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках. Премиальные размеры и продуманные детали: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 254 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм обеспечивая комфорт для людей любого роста а шаровой шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона. Смеситель выполнен в виде полочки. Чистый дизайн без лишних деталей: переключатель расположен за ручкой настройки температуры и позволяет менять источник потока воды от ручной лейки и излива до верхнего душа.

Отзывы о товаре Душевая система AM.PM Like F0780700 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие мыльницы
нет
Развернуть
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках. Премиальные размеры и продуманные детали: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 254 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм обеспечивая комфорт для людей любого роста а шаровой шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона. Смеситель выполнен в виде полочки. Чистый дизайн без лишних деталей: переключатель расположен за ручкой настройки температуры и позволяет менять источник потока воды от ручной лейки и излива до верхнего душа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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