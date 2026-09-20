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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный

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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 7
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
да
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 7
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 690 руб. 
Начислим 4722 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541636
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный
78 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
защита от скручивания, ограничитель температуры, регулировка угла наклона
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
5.5

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Продуманные детали для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона, душевой шланг 1750 мм, верхний душ диаметром 220 мм, ручной душ диаметром 120 мм. Смеситель для ванны и душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом, стопором безопасности на 38 градусов, быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
защита от скручивания, ограничитель температуры, регулировка угла наклона
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Продуманные детали для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона, душевой шланг 1750 мм, верхний душ диаметром 220 мм, ручной душ диаметром 120 мм. Смеситель для ванны и душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом, стопором безопасности на 38 градусов, быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780522 черный – стоимость товара 78690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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