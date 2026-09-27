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Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром

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Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 1
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 2
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 3
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 4
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 5
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 6
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 7
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 8
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 9
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 10
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 11
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 1
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 2
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 3
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 4
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 5
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 6
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 7
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 8
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 9
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 10
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 11
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 490 руб. 
Начислим 2610 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624095
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром
43 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
6

Описание товара Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром

Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Смеситель в виде полочки оборудован дополнительной нишей. Это идеальное решение для современной ванной комнаты, где самые необходимые вещи всегда находятся под рукой. Телескопическая штанга с диапазоном регулировки 400 мм сделает процесс принятия душа удобным для людей любого роста. А благодаря увеличенным размерам тропического (220 мм) и ручного (120 мм) душей можно ощутить все преимущества использования дизайнерского продукта. Душевая система X-Joy была создана для того, чтобы радовать каждый день.

Отзывы о товаре Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Смеситель в виде полочки оборудован дополнительной нишей. Это идеальное решение для современной ванной комнаты, где самые необходимые вещи всегда находятся под рукой. Телескопическая штанга с диапазоном регулировки 400 мм сделает процесс принятия душа удобным для людей любого роста. А благодаря увеличенным размерам тропического (220 мм) и ручного (120 мм) душей можно ощутить все преимущества использования дизайнерского продукта. Душевая система X-Joy была создана для того, чтобы радовать каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром - данный товар вы можете купить по цене 43490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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