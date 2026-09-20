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Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный купить с доставкой в Москве
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Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный

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Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 1
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 2
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 3
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 4
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 5
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 6
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 7
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 8
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 9
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 10
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 11
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 12
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 13
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 14
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 15
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 16
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 17
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 18
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 19
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 20
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 21
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 22
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 23
Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 1
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 2
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 3
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 4
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 5
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 6
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 7
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 8
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 9
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 10
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 11
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 12
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 13
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 14
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 15
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 16
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 17
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 18
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 19
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 20
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 21
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 22
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 23
  • Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 390 руб. 
Начислим 2724 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681020
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный
45 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sunny
filter_none Товар входит в коллекцию Sunny

Коллекция Sunny


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
6.2

Описание товара Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции коллекции Sunny. Смесители коллекции Sunny отмечены престижной международной наградой Good Design. Стильный дизайн смесителя для ванны/душа с функциональным поворотным изливом легко впишется в современную ванную комнату. Диаметр душевых леек (верхний душ 220 мм и ручной душ 110 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятиядуша.Продуманные детали для удобства использования: телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Черный цвет как нельзя лучше подчеркивает изящество силуэтов смесителя и душевой системы, добавляя роскошь интерьеру ванной комнаты.

Отзывы о товаре Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции коллекции Sunny. Смесители коллекции Sunny отмечены престижной международной наградой Good Design. Стильный дизайн смесителя для ванны/душа с функциональным поворотным изливом легко впишется в современную ванную комнату. Диаметр душевых леек (верхний душ 220 мм и ручной душ 110 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятиядуша.Продуманные детали для удобства использования: телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Черный цвет как нельзя лучше подчеркивает изящество силуэтов смесителя и душевой системы, добавляя роскошь интерьеру ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный - этот товар вы можете купить по цене 45390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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