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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром

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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 990 руб. 
Начислим 4020 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260948
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром
66 990 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.04х0.46х0.15
Вес, кг.
3

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Продуманные детали для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона, душевой шланг 1750 мм, верхний душ диаметром 254 мм, ручной душ диаметром 120 мм. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция AIR IN увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Смеситель для ванны и душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом, стопором безопасности на 38 градусов, быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Продуманные детали для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона, душевой шланг 1750 мм, верхний душ диаметром 254 мм, ручной душ диаметром 120 мм. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция AIR IN увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Смеситель для ванны и душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом, стопором безопасности на 38 градусов, быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром - по цене 66990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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