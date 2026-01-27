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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный

22 Отзывы
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Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 7
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 8
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 9
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 10
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 11
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 12
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 13
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 14
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 15
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 16
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 17
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 18
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 19
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 20
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 21
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 22
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 23
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 24
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 25
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 26
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 27
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 28
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 29
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 30
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Цвет
черный
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 7
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 8
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 9
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 10
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 11
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 12
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 13
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 14
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 15
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 16
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 17
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 18
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 19
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 20
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 21
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 22
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 23
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 24
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 25
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 26
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 27
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 28
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 29
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 30
  • Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 190 руб. 
Начислим 4272 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 687507
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный
71 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Страна бренда
Германия
Цвет
черный
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х28х14
Вес, кг.
5

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный

Душевая система AM PM Like смеситель для душа с термостатом, 3 функции, черный F0780422 тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Продуманные детали для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона. Смеситель для ванны и душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом, стопором безопасности на 38 градусов, быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный

Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Термостат работает (для частного дома с бойлером косвенного нагрева - идеально). Очень удобно. Запомнил свою комфортную температуру, выставил за секунду, а не стоишь крутишь пока не поймаешь сочетание температура-напор. Напор воды регулируется Нет лишних режимов работы, поэтому не приходится \"перескакивать\" через какой-то из режимов. При доставке (вывалилась из коробки) потерялась гаечка для крепления тропического душа к настенному креплению (она похоже квадраная была), пришлось искать замену
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная система. Брали на дачу, вода от бойлера, там диапазон поддержания температуры 5гр, что на обычном душе очень ощутимо и пока моешься раз 10 подергаешь регулятор. С этой системой колебания температуры чувствуются, но в комфортном диапазоне. Напор регулируется.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Душевая система хорошая , немного подтекает , но возможно качество сборки . Все работает . Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Плюсы: красивый дизайн, качество системы, простота установки. Ну а теперь минусы: держатель тропического душа не вставлен в стойку. Для того чтобы его вставить, нужно положить не малое усилие. Неудобство переключения с положения выключено на положение кран, переключение идёт через обычный или через тропический душ. Отражателей на эксцентрики нет. Поэтому только 4.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая душевая стойка, но напор обнять и плакать, и он не регулируется! Очень неудобно
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, но не хватало болта для крепления душевой стойки. Заметили когда уже всё установили кроме стойки.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне все устроило по качеству. Как начнем использовать, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Ринат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Да, выглядит очень круто, прям супер, но не практично и неудобно. Рекомендую прийти в магазин и поюзать
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Комплект полный, выглядит хорошо, пока не устанавлива
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Суппер, установка простая, все работает как ожидалось!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Денис Х.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, довольны! лучший в принципе ароизводительно сантехники , качество на высоте , цена конечно может и немного завышена
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Дарья В.

Достоинства:


Комментарий:
У меня все смесители дома фирмы ам.пм. поэтому выбор душевую стойки был прост. Стойка выполнена качественно, выглядит достойно. Цвет матовый
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован. Еще не установили. Качество соответствует заявленному.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро , упаковка целая , проверим как доберемся до установки . Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Каждый предмет в индивидуальных упаковках. Качество супер.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
очень доволен, правда включение воды из крана только через оборот лейки или тропического душа. можно бы было сделать включение тропического через лейку или кран
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Вероника К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро. Все в комплекте, красивый, установить ещё не успели. Соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Катерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошее качество, просто супер! Соответствует ожиданиям!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2024
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, пользуемся 3 месяца, выглядит стильно хорошо вписался в интерьер
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2024
Маргарита Е.

Достоинства:


Комментарий:
Если бы знала заранее об этих недостатках, не стала бы заказывать.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2023
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, с виду все хорошо, еще не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2023
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Я очень рада, что мы купили именно эту душ систему. Работает изумительно, выглядит красиво! Брали в комплект в дверьми этой же фирмы) Удобно переключаются режимы на лейке. Рекомендую!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Страна бренда
Германия
Цвет
черный
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система AM PM Like смеситель для душа с термостатом, 3 функции, черный F0780422 тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Продуманные детали для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона. Смеситель для ванны и душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом, стопором безопасности на 38 градусов, быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Термостат работает (для частного дома с бойлером косвенного нагрева - идеально). Очень удобно. Запомнил свою комфортную температуру, выставил за секунду, а не стоишь крутишь пока не поймаешь сочетание температура-напор. Напор воды регулируется Нет лишних режимов работы, поэтому не приходится \"перескакивать\" через какой-то из режимов. При доставке (вывалилась из коробки) потерялась гаечка для крепления тропического душа к настенному креплению (она похоже квадраная была), пришлось искать замену
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная система. Брали на дачу, вода от бойлера, там диапазон поддержания температуры 5гр, что на обычном душе очень ощутимо и пока моешься раз 10 подергаешь регулятор. С этой системой колебания температуры чувствуются, но в комфортном диапазоне. Напор регулируется.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Душевая система хорошая , немного подтекает , но возможно качество сборки . Все работает . Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Плюсы: красивый дизайн, качество системы, простота установки. Ну а теперь минусы: держатель тропического душа не вставлен в стойку. Для того чтобы его вставить, нужно положить не малое усилие. Неудобство переключения с положения выключено на положение кран, переключение идёт через обычный или через тропический душ. Отражателей на эксцентрики нет. Поэтому только 4.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая душевая стойка, но напор обнять и плакать, и он не регулируется! Очень неудобно
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, но не хватало болта для крепления душевой стойки. Заметили когда уже всё установили кроме стойки.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне все устроило по качеству. Как начнем использовать, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Ринат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Да, выглядит очень круто, прям супер, но не практично и неудобно. Рекомендую прийти в магазин и поюзать
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Комплект полный, выглядит хорошо, пока не устанавлива
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Суппер, установка простая, все работает как ожидалось!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Денис Х.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, довольны! лучший в принципе ароизводительно сантехники , качество на высоте , цена конечно может и немного завышена
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Дарья В.

Достоинства:


Комментарий:
У меня все смесители дома фирмы ам.пм. поэтому выбор душевую стойки был прост. Стойка выполнена качественно, выглядит достойно. Цвет матовый
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован. Еще не установили. Качество соответствует заявленному.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро , упаковка целая , проверим как доберемся до установки . Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Каждый предмет в индивидуальных упаковках. Качество супер.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
очень доволен, правда включение воды из крана только через оборот лейки или тропического душа. можно бы было сделать включение тропического через лейку или кран
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Вероника К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро. Все в комплекте, красивый, установить ещё не успели. Соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Катерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошее качество, просто супер! Соответствует ожиданиям!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2024
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, пользуемся 3 месяца, выглядит стильно хорошо вписался в интерьер
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2024
Маргарита Е.

Достоинства:


Комментарий:
Если бы знала заранее об этих недостатках, не стала бы заказывать.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2023
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, с виду все хорошо, еще не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2023
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Я очень рада, что мы купили именно эту душ систему. Работает изумительно, выглядит красиво! Брали в комплект в дверьми этой же фирмы) Удобно переключаются режимы на лейке. Рекомендую!


Душевая система с термостатом AM.PM Like F0780422 черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 71190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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