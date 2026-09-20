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Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 купить с доставкой в Москве
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Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146

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Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 1
Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 2
Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 3
Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 4
Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 5
Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 6
Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 7
Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 8
Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 9
Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 10
Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 11
Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 12
Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина ленточная
Пылесборник
да
В кейсе
да
Регулировка частоты вращения
да
  • Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 1
  • Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 2
  • Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 3
  • Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 4
  • Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 5
  • Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 6
  • Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 7
  • Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 8
  • Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 9
  • Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 10
  • Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 11
  • Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 12
  • Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681089
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина ленточная
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
В кейсе
да
Регулировка частоты вращения
да
Макс. скорость ленты
320
Высота, см
45.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х31х24
Вес, кг.
6.46

Описание товара Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146

Ленточная шлифмашина Ryobi EBS800V 5133001146 предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей заготовок из древесины, металла и других материалов. Инструмент оснащен системой быстрой замены ленты, что обеспечивает точность и простоту установки оснастки. Для поддержания чистоты на рабочем месте модель снабжена пылесборным мешком, за счет чего достигается хорошая видимость рабочей поверхности и повышается качество работы. Передняя рукоятка устанавливается в 4 положениях для удобства работы оператора. Данная модель поставляется в кейсе, что повышает удобство хранения и транспортировки.



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Отзывы о товаре Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина ленточная
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
В кейсе
да
Регулировка частоты вращения
да
Макс. скорость ленты
320
Высота, см
45.5
Страна производитель
Китай
Описание
Ленточная шлифмашина Ryobi EBS800V 5133001146 предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей заготовок из древесины, металла и других материалов. Инструмент оснащен системой быстрой замены ленты, что обеспечивает точность и простоту установки оснастки. Для поддержания чистоты на рабочем месте модель снабжена пылесборным мешком, за счет чего достигается хорошая видимость рабочей поверхности и повышается качество работы. Передняя рукоятка устанавливается в 4 положениях для удобства работы оператора. Данная модель поставляется в кейсе, что повышает удобство хранения и транспортировки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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