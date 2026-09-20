Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина ленточная
Пылесборник
да
В кейсе
да
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681089
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина ленточная
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
В кейсе
да
Регулировка частоты вращения
да
Макс. скорость ленты
320
Высота, см
45.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х31х24
Вес, кг.
6.46
Описание товара Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146
Ленточная шлифмашина Ryobi EBS800V 5133001146 предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей заготовок из древесины, металла и других материалов. Инструмент оснащен системой быстрой замены ленты, что обеспечивает точность и простоту установки оснастки. Для поддержания чистоты на рабочем месте модель снабжена пылесборным мешком, за счет чего достигается хорошая видимость рабочей поверхности и повышается качество работы. Передняя рукоятка устанавливается в 4 положениях для удобства работы оператора. Данная модель поставляется в кейсе, что повышает удобство хранения и транспортировки.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шлифмашина ленточная
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
В кейсе
да
Регулировка частоты вращения
да
Макс. скорость ленты
320
Высота, см
45.5
Страна производитель
Китай
Ленточная шлифмашина Ryobi EBS800V 5133001146 предназначена для шлифования и выравнивания поверхностей заготовок из древесины, металла и других материалов. Инструмент оснащен системой быстрой замены ленты, что обеспечивает точность и простоту установки оснастки. Для поддержания чистоты на рабочем месте модель снабжена пылесборным мешком, за счет чего достигается хорошая видимость рабочей поверхности и повышается качество работы. Передняя рукоятка устанавливается в 4 положениях для удобства работы оператора. Данная модель поставляется в кейсе, что повышает удобство хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Ryobi Ленточная шлифмашина EBS800V 5133001146 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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