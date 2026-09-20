Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679369
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
178
Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый
Искусственный интеллект Galaxy AI для ваших новых Galaxy Buds3. Откройте для себя детали ваших любимых песен. Новая конструкция с угловым расположением динамиков приближает звук к вашим ушам. Почувствуйте ритм благодаря усовершенствованному 11-миллиметровому динамику, обеспечивающему мощное динамичное звучание. Ощутите каждую ноту, каждое слово, каждую деталь в высоком Hi-Fi разрешении со встроенным 24-битным кодеком. А функция перевода в режиме реального времени сделает прослушивание иностранного контента максимально комфортным. Откройте для себя новые грани ваших Buds
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Искусственный интеллект Galaxy AI для ваших новых Galaxy Buds3. Откройте для себя детали ваших любимых песен. Новая конструкция с угловым расположением динамиков приближает звук к вашим ушам. Почувствуйте ритм благодаря усовершенствованному 11-миллиметровому динамику, обеспечивающему мощное динамичное звучание. Ощутите каждую ноту, каждое слово, каждую деталь в высоком Hi-Fi разрешении со встроенным 24-битным кодеком. А функция перевода в режиме реального времени сделает прослушивание иностранного контента максимально комфортным. Откройте для себя новые грани ваших Buds
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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