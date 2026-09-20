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Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82 купить с доставкой в Москве
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Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82

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Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82 - фото 2
Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82 - фото 3
Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82 - фото 4
Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82 - фото 5
Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82 - фото 6
Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82 - фото 1
  • Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82 - фото 2
  • Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82 - фото 3
  • Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82 - фото 4
  • Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82 - фото 5
  • Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82 - фото 6
  • Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679060
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещетоный, комбинированный
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х9
Вес, кг.
6.11

Описание товара Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82

Набор инструментов 82 предмета Gigant GAS 82 представляет собой комплект автоинструмента для монтажа и демонтажа различных узлов и деталей. Эта модель предназначена для использования в автомастерских и на станциях технического обслуживания.

Отзывы о товаре Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещетоный, комбинированный
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов 82 предмета Gigant GAS 82 представляет собой комплект автоинструмента для монтажа и демонтажа различных узлов и деталей. Эта модель предназначена для использования в автомастерских и на станциях технического обслуживания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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