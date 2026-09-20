Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679060
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещетоный, комбинированный
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х9
Вес, кг.
6.11
Описание товара Gigant Набор инструментов 82 предмета GAS 82
Набор инструментов 82 предмета Gigant GAS 82 представляет собой комплект автоинструмента для монтажа и демонтажа различных узлов и деталей. Эта модель предназначена для использования в автомастерских и на станциях технического обслуживания.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещетоный, комбинированный
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор инструментов 82 предмета Gigant GAS 82 представляет собой комплект автоинструмента для монтажа и демонтажа различных узлов и деталей. Эта модель предназначена для использования в автомастерских и на станциях технического обслуживания.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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