Набор инструментов 151 предмет Gigant GAS 151
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для бит, гибкий удлинитель для головок, держатель для бит, шарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%11 180 руб. 19 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679058
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для бит, гибкий удлинитель для головок, держатель для бит, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шарообразный шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
HEX 2
Количество бит, шт
151
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х43х10
Вес, кг.
12.38
Описание товара Набор инструментов 151 предмет Gigant GAS 151
Набор инструментов 151 предмет Gigant GAS 151 представлен в максимальной комплектации с широким размерным рядом. Все модели изготовлены из высококачественной стали, что придает им особую прочность и продлевает срок службы. Набор поставляется в ударопрочном кейсе. Это обеспечивает удобное хранение и транспортировку инструмента.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для бит, гибкий удлинитель для головок, держатель для бит, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шарообразный шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
HEX 2
Количество бит, шт
151
Шлицы бит
Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор инструментов 151 предмет Gigant GAS 151 представлен в максимальной комплектации с широким размерным рядом. Все модели изготовлены из высококачественной стали, что придает им особую прочность и продлевает срок службы. Набор поставляется в ударопрочном кейсе. Это обеспечивает удобное хранение и транспортировку инструмента.
Достоинства:
Комментарий:
душевный набор!!! уволился с работы, пришлось сдать, на этот раз приобрёл его же!!!
Достоинства:
Комментарий:
Приятный набор. Мелкозубая трещётка.
Набор инструментов 151 предмет Gigant GAS 151 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов 151 предмет Gigant GAS 151
Достоинства:
Комментарий:
душевный набор!!! уволился с работы, пришлось сдать, на этот раз приобрёл его же!!!
Достоинства:
Комментарий:
Приятный набор. Мелкозубая трещётка.