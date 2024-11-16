Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYE93HN/A) White
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Характеристики
Описание товара Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYE93HN/A) White
Apple iPhone 16 — смартфон последнего поколения от известного бренда. Модель может работать без подзарядки до 80 часов при воспроизведении музыки. В Apple iPhone 16 установлен экран OLED Super Retina XDR с диагональю 6.1 дюйма с разрешением 2556х1179 пикселей. Дисплей выводит яркую картинку и видео без задержек и мерцаний, обеспечивает комфорт просмотра контента под углом. В смартфоне предусмотрены 2 основных и 1 тыловая камера с оптикой Sony. Основной широкоугольный объектив 48 Мп оснащен системой оптической стабилизации, сверхширокоугольный объектив 12 Мп снимает с углом обзора 120°. 10-кратный цифровой и 2-кратный оптический зум позволяют делать качественные снимки удаленных объектов, а интеллектуальная система настройки автоматически корректирует их искажения, выбирает режим в зависимости от освещения и удаленности. Камера может снимать с разрешением 1920x1080 и 3840x2160 пикселей с частотой 240 кад/сек, в том числе в режимах макровидео, замедленная съемка и таймлапс.
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Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, все отлично, пришел в этот же день, все соответствует описанию.
Отзывы о товаре Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYE93HN/A) White
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, все отлично, пришел в этот же день, все соответствует описанию.