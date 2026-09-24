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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Pura 80 Ultra
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2848x1276
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
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Описание товара Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black
Культовый треугольный дизайн камеры, символизирующий движение вперед и знак XMAGE вместе с сияющим обрамлением камер?2 знаменуют появление нового поколения устройств для мобильной фотографии.
Теперь вы можете запечатлеть объекты как вблизи, так и вдали с высокой четкостью при помощи двух телеобъективов со сверхбольшим сенсором.?1 HDR-камера с крупным 1?-?дюймовым сенсором способна передать все детали светлых и темных элементов. Система для ультрареалистичной съемки помогает воспроизводить цвета такими, какими их видят ваши глаза.
Хотите рассмотреть далекие небоскребы поближе? Преодолевайте расстояния одним касанием кнопки на смартфоне.
Всегда четкая картинка даже под прямыми солнечными лучами благодаря экрану HUAWEI X-True Display™ с пиковой яркостью 3000? нит.?6 Адаптивная частота обновления экрана 1?–?120? Гц?7 позволяет наслаждаться плавными переходами в интерфейсе.
Культовый треугольный дизайн камеры, символизирующий движение вперед и знак XMAGE вместе с сияющим обрамлением камер?2 знаменуют появление нового поколения устройств для мобильной фотографии.
Теперь вы можете запечатлеть объекты как вблизи, так и вдали с высокой четкостью при помощи двух телеобъективов со сверхбольшим сенсором.?1 HDR-камера с крупным 1?-?дюймовым сенсором способна передать все детали светлых и темных элементов. Система для ультрареалистичной съемки помогает воспроизводить цвета такими, какими их видят ваши глаза.
Хотите рассмотреть далекие небоскребы поближе? Преодолевайте расстояния одним касанием кнопки на смартфоне.
Всегда четкая картинка даже под прямыми солнечными лучами благодаря экрану HUAWEI X-True Display™ с пиковой яркостью 3000? нит.?6 Адаптивная частота обновления экрана 1?–?120? Гц?7 позволяет наслаждаться плавными переходами в интерфейсе.
Смартфон Huawei Pura 80 Ultra 16/512Gb (51098KGE) Black – стоимость товара 114920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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