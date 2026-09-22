Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue
Представляем новый смартфон от Samsung — воплощение технологий и элегантности, доступное в стильном голубом цвете. Этот смартфон, произведенный во Вьетнаме, идеально сочетает в себе современный дизайн с прочностью и надежностью, благодаря металлическому и стеклянному корпусу. Влагозащищенный корпус с классом защиты IP68 гарантирует, что устройство останется в рабочем состоянии даже в самых экстремальных условиях. Экран с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 3120x1440 пикселей порадует вас четкостью и яркими цветами, а высокая частота обновления 120 Гц обеспечит плавность изображений и отклик, что особенно ценно для геймеров и любителей потокового видео. Смартфон оснащен мощным десятиядерным процессором Samsung Exynos 2600 с тактовой частотой 3800 МГц, что обеспечивает высочайшую производительность в любых задачах. Операционная система Android обеспечит вам доступ ко всем последним приложениям и обновлениям. С 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, смартфон позволяет хранить и быстро обрабатывать большой объем данных, обеспечивая при этом плавность работы в многозадачном режиме. Этот смартфон от Samsung — идеальный выбор для тех, кто ценит высокие технологии, стиль и надежность в одном устройстве.
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