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Характеристики
Линейка
Honor Magic 7
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2780x1264
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734689
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документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor Magic 7
Цвет
серый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2780x1264
Частота обновления, Гц
120
Частота процессора, МГц
4320
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х7
Вес, г.
600
Описание товара Смартфон Honor Magic 7 12/256Gb (5109BRPF) Gray
HONOR Magic7 — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,78 дюймов и разрешением 2800x1264 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование.
Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс.
HONOR Magic7 оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Elite, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео.
Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5650 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR Magic7 также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную 80 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor Magic 7
Цвет
серый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2780x1264
Частота обновления, Гц
120
Частота процессора, МГц
4320
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
HONOR Magic7 — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,78 дюймов и разрешением 2800x1264 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование.
Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс.
HONOR Magic7 оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Elite, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео.
Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5650 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR Magic7 также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную 80 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
Смартфон Honor Magic 7 12/256Gb (5109BRPF) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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