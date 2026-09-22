Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White
Представляем новый смартфон Samsung — идеальное сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. Этот белоснежный флагман предлагает вам впечатляющую производительность и высочайший уровень защиты. Снабженный восьмиядерным процессором, смартфон обеспечивает молниеносную скорость работы даже при выполнении самых ресурсозатратных задач. Операционная система Android отлично интегрируется с 12 Гб оперативной памяти, предоставляя удобный и плавный интерфейс для решений любых повседневных задач. Экран с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 3120x1440 погружает вас в мир ярких красок и четких изображений, что делает его идеальным для просмотра мультимедиа и игр. Благодаря встроенной памяти объемом 256 Гб, вы сможете хранить все свои фото, видео и приложения без компромиссов. Мощный аккумулятор емкостью 4900 мА·ч с технологией Li-Ion гарантирует длительное время работы устройства без подзарядки. Поддержка Bluetooth 6 обеспечивает быструю и стабильную передачу данных между устройствами. Смартфон обладет классом защиты IP68, что делает его устойчивым к воздействию воды и пыли. Система навигации с поддержкой GPS и ГЛОНАСС обеспечивает точное определение местоположения, где бы вы ни находились. Для удобства предусмотрены два слота для SIM-карт (nano-SIM и eSIM), благодаря которым вы всегда будете на связи. Сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных, а легкий вес в 0,191 кг делает устройство удобным для повседневного использования. Если вы ищете надежный и стильный смартфон, который соответствует самым высоким требованиям, этот гаджет — ваш идеальный выбор.
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