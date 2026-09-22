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Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White

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Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Процессор
Samsung Exynos 2600
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729680
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2600
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White

Представляем новый смартфон Samsung — идеальное сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. Этот белоснежный флагман предлагает вам впечатляющую производительность и высочайший уровень защиты. Снабженный восьмиядерным процессором, смартфон обеспечивает молниеносную скорость работы даже при выполнении самых ресурсозатратных задач. Операционная система Android отлично интегрируется с 12 Гб оперативной памяти, предоставляя удобный и плавный интерфейс для решений любых повседневных задач. Экран с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 3120x1440 погружает вас в мир ярких красок и четких изображений, что делает его идеальным для просмотра мультимедиа и игр. Благодаря встроенной памяти объемом 256 Гб, вы сможете хранить все свои фото, видео и приложения без компромиссов. Мощный аккумулятор емкостью 4900 мА·ч с технологией Li-Ion гарантирует длительное время работы устройства без подзарядки. Поддержка Bluetooth 6 обеспечивает быструю и стабильную передачу данных между устройствами. Смартфон обладет классом защиты IP68, что делает его устойчивым к воздействию воды и пыли. Система навигации с поддержкой GPS и ГЛОНАСС обеспечивает точное определение местоположения, где бы вы ни находились. Для удобства предусмотрены два слота для SIM-карт (nano-SIM и eSIM), благодаря которым вы всегда будете на связи. Сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных, а легкий вес в 0,191 кг делает устройство удобным для повседневного использования. Если вы ищете надежный и стильный смартфон, который соответствует самым высоким требованиям, этот гаджет — ваш идеальный выбор.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2600
Развернуть
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Представляем новый смартфон Samsung — идеальное сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. Этот белоснежный флагман предлагает вам впечатляющую производительность и высочайший уровень защиты. Снабженный восьмиядерным процессором, смартфон обеспечивает молниеносную скорость работы даже при выполнении самых ресурсозатратных задач. Операционная система Android отлично интегрируется с 12 Гб оперативной памяти, предоставляя удобный и плавный интерфейс для решений любых повседневных задач. Экран с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 3120x1440 погружает вас в мир ярких красок и четких изображений, что делает его идеальным для просмотра мультимедиа и игр. Благодаря встроенной памяти объемом 256 Гб, вы сможете хранить все свои фото, видео и приложения без компромиссов. Мощный аккумулятор емкостью 4900 мА·ч с технологией Li-Ion гарантирует длительное время работы устройства без подзарядки. Поддержка Bluetooth 6 обеспечивает быструю и стабильную передачу данных между устройствами. Смартфон обладет классом защиты IP68, что делает его устойчивым к воздействию воды и пыли. Система навигации с поддержкой GPS и ГЛОНАСС обеспечивает точное определение местоположения, где бы вы ни находились. Для удобства предусмотрены два слота для SIM-карт (nano-SIM и eSIM), благодаря которым вы всегда будете на связи. Сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных, а легкий вес в 0,191 кг делает устройство удобным для повседневного использования. Если вы ищете надежный и стильный смартфон, который соответствует самым высоким требованиям, этот гаджет — ваш идеальный выбор.
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Отзывы


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