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Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка

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Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка - фото 3
Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка - фото 4
Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка - фото 5
Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Local Anaesthetic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка - фото 3
  • Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка - фото 4
  • Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка - фото 5
  • Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676342
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824092306]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Local Anaesthetic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Modus Operandi (Method Of Work), The Saddest Day Of My Life, Home
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Modus Operandi (Method Of Work), The Saddest Day Of My Life, Home



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824092306]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Local Anaesthetic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Modus Operandi (Method Of Work), The Saddest Day Of My Life, Home
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Modus Operandi (Method Of Work), The Saddest Day Of My Life, Home


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nirvana - (UK) Local Anaesthetic (4040824092306) виниловая пластинка – стоимость товара 4500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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