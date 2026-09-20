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Various Artists - Eurodance Collected (8719262035997) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Eurodance Collected (8719262035997) виниловая пластинка

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Various Artists - Eurodance Collected (8719262035997) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Eurodance Collected (8719262035997) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Eurodance Collected (8719262035997) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Eurodance Collected (8719262035997) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Eurodance Collected (8719262035997) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Eurodance Collected (8719262035997) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676206
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Eurodance Collected (8719262035997) виниловая пластинка

Пульсирующий жанр евродэнс возник в Европе в конце 1980-х годов и сочетает в себе элементы рэпа и богатый мелодичный вокал с мощными басовыми ритмами и современными синтезаторами. На 2LP Eurodance Collected собраны лучшие хиты евродэнса, включая Snap! Rhythm Is A Dancer, всемирный хит Technotronic Pump Up The Jam, запоминающийся самоназванный трек Captain Jack, под который можно подпевать, Boom, Boom, Boom, Boom! голландской группы Vengaboys, No Limit бельгийского хит-чуда 2 Unlimited и еще 22 гарантированных наполнителя танцпола.

Отзывы о товаре Various Artists - Eurodance Collected (8719262035997) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Пульсирующий жанр евродэнс возник в Европе в конце 1980-х годов и сочетает в себе элементы рэпа и богатый мелодичный вокал с мощными басовыми ритмами и современными синтезаторами. На 2LP Eurodance Collected собраны лучшие хиты евродэнса, включая Snap! Rhythm Is A Dancer, всемирный хит Technotronic Pump Up The Jam, запоминающийся самоназванный трек Captain Jack, под который можно подпевать, Boom, Boom, Boom, Boom! голландской группы Vengaboys, No Limit бельгийского хит-чуда 2 Unlimited и еще 22 гарантированных наполнителя танцпола.
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Отзывы


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