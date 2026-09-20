Various Artists - Eurodance Collected (8719262035997) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676206
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Eurodance Collected (8719262035997) виниловая пластинка
Пульсирующий жанр евродэнс возник в Европе в конце 1980-х годов и сочетает в себе элементы рэпа и богатый мелодичный вокал с мощными басовыми ритмами и современными синтезаторами. На 2LP Eurodance Collected собраны лучшие хиты евродэнса, включая Snap! Rhythm Is A Dancer, всемирный хит Technotronic Pump Up The Jam, запоминающийся самоназванный трек Captain Jack, под который можно подпевать, Boom, Boom, Boom, Boom! голландской группы Vengaboys, No Limit бельгийского хит-чуда 2 Unlimited и еще 22 гарантированных наполнителя танцпола.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Пульсирующий жанр евродэнс возник в Европе в конце 1980-х годов и сочетает в себе элементы рэпа и богатый мелодичный вокал с мощными басовыми ритмами и современными синтезаторами. На 2LP Eurodance Collected собраны лучшие хиты евродэнса, включая Snap! Rhythm Is A Dancer, всемирный хит Technotronic Pump Up The Jam, запоминающийся самоназванный трек Captain Jack, под который можно подпевать, Boom, Boom, Boom, Boom! голландской группы Vengaboys, No Limit бельгийского хит-чуда 2 Unlimited и еще 22 гарантированных наполнителя танцпола.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Eurodance Collected (8719262035997) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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