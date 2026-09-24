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Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка

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Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка - фото 1
Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка - фото 2
Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка - фото 3
Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка - фото 4
Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Richard Pinhas
Альбом (сингл)
Chronolyse
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка - фото 1
  • Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка - фото 2
  • Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка - фото 3
  • Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка - фото 4
  • Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676190
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bureau B
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bureau B
Barcode
[4015698023282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Richard Pinhas
Альбом (сингл)
Chronolyse
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Variations I Sur Le Theme Des Bene Gesserit, Variations II Sur Le Theme Des Bene Gesserit, Variations III Sur Le Theme Des Bene Gesserit, Variations IV Sur Le Theme Des Bene Gesserit, Variations V Sur Le Theme Des Bene Gesserit, Variations VI Sur Le Theme Des Bene Gesserit, Variations VII Sur Le Theme Des Bene Gesserit, Duncan Idaho, Paul Atreides
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир звука с виниловой пластинкой Chronolyse от талантливого музыканта Ришара Пинья. Этот альбом переносят слушателя в удивительное путешествие, наполненное электронными звуками и фантастическими мелодиями. Каждая композиция на этой пластинке раскрывает глубины музыкального мира, создавая неповторимое звуковое воздействие. Если вы цените искусство звучания и стремитесь пополнить свою коллекцию музыкальных шедевров, не упустите возможность купить виниловую пластинку Richard Pinhas / Chronolyse (1LP) и ощутить величие звука в полной мере.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bureau B
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bureau B
Barcode
[4015698023282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Richard Pinhas
Альбом (сингл)
Chronolyse
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Variations I Sur Le Theme Des Bene Gesserit, Variations II Sur Le Theme Des Bene Gesserit, Variations III Sur Le Theme Des Bene Gesserit, Variations IV Sur Le Theme Des Bene Gesserit, Variations V Sur Le Theme Des Bene Gesserit, Variations VI Sur Le Theme Des Bene Gesserit, Variations VII Sur Le Theme Des Bene Gesserit, Duncan Idaho, Paul Atreides
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир звука с виниловой пластинкой Chronolyse от талантливого музыканта Ришара Пинья. Этот альбом переносят слушателя в удивительное путешествие, наполненное электронными звуками и фантастическими мелодиями. Каждая композиция на этой пластинке раскрывает глубины музыкального мира, создавая неповторимое звуковое воздействие. Если вы цените искусство звучания и стремитесь пополнить свою коллекцию музыкальных шедевров, не упустите возможность купить виниловую пластинку Richard Pinhas / Chronolyse (1LP) и ощутить величие звука в полной мере.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Richard Pinhas - Chronolyse (4015698023282) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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