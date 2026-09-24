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Krokus - The Best Of (coloured) (8719262032255) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Krokus - The Best Of (coloured) (8719262032255) виниловая пластинка

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Krokus - The Best Of (coloured) (8719262032255) виниловая пластинка - фото 1
Krokus - The Best Of (coloured) (8719262032255) виниловая пластинка - фото 2
Krokus - The Best Of (coloured) (8719262032255) виниловая пластинка - фото 3
Krokus - The Best Of (coloured) (8719262032255) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Krokus - The Best Of (coloured) (8719262032255) виниловая пластинка - фото 1
  • Krokus - The Best Of (coloured) (8719262032255) виниловая пластинка - фото 2
  • Krokus - The Best Of (coloured) (8719262032255) виниловая пластинка - фото 3
  • Krokus - The Best Of (coloured) (8719262032255) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676101
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Krokus - The Best Of (coloured) (8719262032255) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Krokus - The Best Of (coloured) (8719262032255) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Headhunter, Eat The Rich, Long Stick Goes Boom, Screaming In The Night, American Woman, Midnite Maniac, Ballroom Blitz, Stayed Awake All Night, Our Love, Schools Out

Отзывы о товаре Krokus - The Best Of (coloured) (8719262032255) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Headhunter, Eat The Rich, Long Stick Goes Boom, Screaming In The Night, American Woman, Midnite Maniac, Ballroom Blitz, Stayed Awake All Night, Our Love, Schools Out
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Krokus - The Best Of (coloured) (8719262032255) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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