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OST Rocky IV (Various Artists) 8719262000223 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST Rocky IV (Various Artists) 8719262000223 виниловая пластинка

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OST Rocky IV (Various Artists) 8719262000223 виниловая пластинка - фото 1
OST Rocky IV (Various Artists) 8719262000223 виниловая пластинка - фото 2
OST Rocky IV (Various Artists) 8719262000223 виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST Rocky IV (Various Artists) 8719262000223 виниловая пластинка - фото 1
  • OST Rocky IV (Various Artists) 8719262000223 виниловая пластинка - фото 2
  • OST Rocky IV (Various Artists) 8719262000223 виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676100
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST Rocky IV (Various Artists) 8719262000223 виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Burning Heart (Survivor), Hearts On Fire (John Cafferty), Double Or Nothing (Kenny Loggins And Gladys Knight), Eye Of The Tiger (Survivor), War / Fanfare From Rocky, Living In America (James Brown), No Easy Way Out (Robert Tepper), One Way Street (Go West), The Sweetest Victory (Touch), Training Montage

Отзывы о товаре OST Rocky IV (Various Artists) 8719262000223 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Burning Heart (Survivor), Hearts On Fire (John Cafferty), Double Or Nothing (Kenny Loggins And Gladys Knight), Eye Of The Tiger (Survivor), War / Fanfare From Rocky, Living In America (James Brown), No Easy Way Out (Robert Tepper), One Way Street (Go West), The Sweetest Victory (Touch), Training Montage
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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