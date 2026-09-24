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The Offspring - Let The Bad Times Roll (coloured) (0888072230163) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Offspring - Let The Bad Times Roll (coloured) (0888072230163) виниловая пластинка

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The Offspring - Let The Bad Times Roll (coloured) (0888072230163) виниловая пластинка - фото 1
The Offspring - Let The Bad Times Roll (coloured) (0888072230163) виниловая пластинка - фото 2
The Offspring - Let The Bad Times Roll (coloured) (0888072230163) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Let the Bad Times Roll
Жанр
Панк-рок
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Offspring - Let The Bad Times Roll (coloured) (0888072230163) виниловая пластинка - фото 1
  • The Offspring - Let The Bad Times Roll (coloured) (0888072230163) виниловая пластинка - фото 2
  • The Offspring - Let The Bad Times Roll (coloured) (0888072230163) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676115
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Загружаем...
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The Offspring - Let The Bad Times Roll (coloured) (0888072230163) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072230163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Let the Bad Times Roll
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
This Is Not Utopia, Let The Bad Times Roll, Behind Your Walls, Army Of One, Breaking These Bones, Coming For You, We Never Have Sex Anymore, In The Hall Of The Mountain King, The Opioid Diaries, Hassan Chop, Gone Away, Lullaby
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Offspring - Let The Bad Times Roll (coloured) (0888072230163) виниловая пластинка

Let The Bad Times Roll - студийный альбом 2021 года коллектива The Offspring. Релиз представлен на цветном оранжевом виниле. The Offspring - американская калифорнийская панк-рок-группа, основанная в 1984 году. В настоящее время в её состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, ударник Пит Парада, а с 2009 года с ними гастролирует гитарист из группы H2O Тодд Морс. В течение долгого времени (с 1986 по 2003 год) на ударных в группе играл Рон Уэлти. С самого создания The Offspring и до недавнего времени в группе участвовал бас-гитарист Грег Крисел. Копии альбомов проданы количеством в 40 миллионов по всему миру. The Offspring считается одной из самых продаваемых панк-рок групп за всё время.



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре The Offspring - Let The Bad Times Roll (coloured) (0888072230163) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072230163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Let the Bad Times Roll
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
This Is Not Utopia, Let The Bad Times Roll, Behind Your Walls, Army Of One, Breaking These Bones, Coming For You, We Never Have Sex Anymore, In The Hall Of The Mountain King, The Opioid Diaries, Hassan Chop, Gone Away, Lullaby
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Let The Bad Times Roll - студийный альбом 2021 года коллектива The Offspring. Релиз представлен на цветном оранжевом виниле. The Offspring - американская калифорнийская панк-рок-группа, основанная в 1984 году. В настоящее время в её состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, ударник Пит Парада, а с 2009 года с ними гастролирует гитарист из группы H2O Тодд Морс. В течение долгого времени (с 1986 по 2003 год) на ударных в группе играл Рон Уэлти. С самого создания The Offspring и до недавнего времени в группе участвовал бас-гитарист Грег Крисел. Копии альбомов проданы количеством в 40 миллионов по всему миру. The Offspring считается одной из самых продаваемых панк-рок групп за всё время.


Теги товара: Панк-рок
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Отзывы


The Offspring - Let The Bad Times Roll (coloured) (0888072230163) виниловая пластинка - купить по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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