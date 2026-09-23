Aerosmith - Greatest Hits (0602448955739) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Aerosmith - Greatest Hits (0602448955739) виниловая пластинка
Aerosmith - самая продаваемая американская хард-рок группа всех времен, продавшая более 150 миллионов пластинок по всему миру, в том числе более 85 миллионов в США. Имея 25 золотых, 18 платиновых и 12 мультиплатиновых альбомов, они удерживают рекорд по количеству наград среди американских групп и являются группой с наибольшим количеством мультиплатиновых альбомов среди американских групп. На их счету 21 хит из Топ-40 в US Hot 100, девять рок-хитов номер один, четыре премии "Грэмми", шесть премий American Music Awards и десять премий MTV Video Music Awards. В 2001 г. группа была включена в Зал славы рок-н-ролла и заняла 57-е и 30-е места соответственно в списке 100 величайших исполнителей всех времен по версии Rolling Stone и VH1. В 2013 г. Тайлер и Перри были включены в Зал славы авторов песен, а в 2020 г. получили премию MusiCares Person of the Year Award.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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