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Aerosmith - Greatest Hits (0602448955739) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aerosmith - Greatest Hits (0602448955739) виниловая пластинка

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Aerosmith - Greatest Hits (0602448955739) виниловая пластинка - фото 2
Aerosmith - Greatest Hits (0602448955739) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aerosmith - Greatest Hits (0602448955739) виниловая пластинка - фото 1
  • Aerosmith - Greatest Hits (0602448955739) виниловая пластинка - фото 2
  • Aerosmith - Greatest Hits (0602448955739) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632656
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Aerosmith - Greatest Hits (0602448955739) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448955739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dream On, Sweet Emotion, Walk This Way (Aero, not Run DMC), Water Song / Janie's Got A Gun, Cryin', Livin On The Edge, Dude (Looks Like A Lady), Rag Doll, Crazy, I Don't Want To Miss A Thing
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aerosmith - Greatest Hits (0602448955739) виниловая пластинка

Aerosmith - самая продаваемая американская хард-рок группа всех времен, продавшая более 150 миллионов пластинок по всему миру, в том числе более 85 миллионов в США. Имея 25 золотых, 18 платиновых и 12 мультиплатиновых альбомов, они удерживают рекорд по количеству наград среди американских групп и являются группой с наибольшим количеством мультиплатиновых альбомов среди американских групп. На их счету 21 хит из Топ-40 в US Hot 100, девять рок-хитов номер один, четыре премии "Грэмми", шесть премий American Music Awards и десять премий MTV Video Music Awards. В 2001 г. группа была включена в Зал славы рок-н-ролла и заняла 57-е и 30-е места соответственно в списке 100 величайших исполнителей всех времен по версии Rolling Stone и VH1. В 2013 г. Тайлер и Перри были включены в Зал славы авторов песен, а в 2020 г. получили премию MusiCares Person of the Year Award.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Aerosmith - Greatest Hits (0602448955739) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448955739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dream On, Sweet Emotion, Walk This Way (Aero, not Run DMC), Water Song / Janie's Got A Gun, Cryin', Livin On The Edge, Dude (Looks Like A Lady), Rag Doll, Crazy, I Don't Want To Miss A Thing
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Aerosmith - самая продаваемая американская хард-рок группа всех времен, продавшая более 150 миллионов пластинок по всему миру, в том числе более 85 миллионов в США. Имея 25 золотых, 18 платиновых и 12 мультиплатиновых альбомов, они удерживают рекорд по количеству наград среди американских групп и являются группой с наибольшим количеством мультиплатиновых альбомов среди американских групп. На их счету 21 хит из Топ-40 в US Hot 100, девять рок-хитов номер один, четыре премии "Грэмми", шесть премий American Music Awards и десять премий MTV Video Music Awards. В 2001 г. группа была включена в Зал славы рок-н-ролла и заняла 57-е и 30-е места соответственно в списке 100 величайших исполнителей всех времен по версии Rolling Stone и VH1. В 2013 г. Тайлер и Перри были включены в Зал славы авторов песен, а в 2020 г. получили премию MusiCares Person of the Year Award.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aerosmith - Greatest Hits (0602448955739) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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