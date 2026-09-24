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Andreas Vollenweider - Slow Flow & Dancer (0885513023315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andreas Vollenweider - Slow Flow & Dancer (0885513023315) виниловая пластинка

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Andreas Vollenweider - Slow Flow &amp; Dancer (0885513023315) виниловая пластинка - фото 1
Andreas Vollenweider - Slow Flow &amp; Dancer (0885513023315) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Andreas Vollenweider
Альбом (сингл)
Slow Flow & Dancer
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andreas Vollenweider - Slow Flow &amp; Dancer (0885513023315) виниловая пластинка - фото 1
  • Andreas Vollenweider - Slow Flow &amp; Dancer (0885513023315) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676093
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Andreas Vollenweider - Slow Flow & Dancer (0885513023315) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MIG
Barcode
[0885513023315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Andreas Vollenweider
Альбом (сингл)
Slow Flow & Dancer
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
As We Sail On By, Deep Green Waltz, Slow Flow, Forevernow, In The Heart Of Your Mind, Find Me In My Dream, Dancer, WoaWoa, Scarabaeus, The Golden Bird, Uthando, Up & Out
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andreas Vollenweider - Slow Flow & Dancer (0885513023315) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Slow Flow, As We Sail On By, Deep Green Waltz, Slow Flow, Forevernow, In The Heart Of Your Mind, Find Me In My Dream, Dancer, WoaWoa, Scarabaeus, The Golden Bird, Uthando, Up &amp;amp;amp; Out

Отзывы о товаре Andreas Vollenweider - Slow Flow & Dancer (0885513023315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MIG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MIG
Barcode
[0885513023315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Andreas Vollenweider
Альбом (сингл)
Slow Flow & Dancer
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
As We Sail On By, Deep Green Waltz, Slow Flow, Forevernow, In The Heart Of Your Mind, Find Me In My Dream, Dancer, WoaWoa, Scarabaeus, The Golden Bird, Uthando, Up & Out
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Slow Flow, As We Sail On By, Deep Green Waltz, Slow Flow, Forevernow, In The Heart Of Your Mind, Find Me In My Dream, Dancer, WoaWoa, Scarabaeus, The Golden Bird, Uthando, Up &amp;amp;amp; Out
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andreas Vollenweider - Slow Flow & Dancer (0885513023315) виниловая пластинка - купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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