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Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка

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Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 1
Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 2
Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 3
Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 4
Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 5
Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 6
Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 7
Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Black Mountain
Альбом (сингл)
Wilderness Heart
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605217512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Black Mountain
Альбом (сингл)
Wilderness Heart
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Hair Song, Old Fangs, Radiant Hearts, Rollercoaster, Let Spirits Ride, Buried By The Blues, The Way To Gone, Wilderness Heart, The Space Of Your Mind, Sadie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка

Виниловая пластинка "Black Mountain / Wilderness Heart" в формате 1LP — это захватывающее музыкальное произведение, которое обязательно привлечет внимание любителей качественной музыки. Альбом выпущен канадской рок-группой Black Mountain, известной своим уникальным сочетанием психоделического рока, прогрессивного звучания и блюзовых мотивов. "Wilderness Heart" предлагает слушателям погрузиться в атмосферу величественных мелодий, насыщенных мощными гитарными рифами и характерными вокальными партиями. Каждая композиция наполняет атмосферу теплом и энергией, создавая идеальный фон для путешествия по музыкальным просторам. Не упустите возможность купить виниловую пластинку, чтобы насладиться неподражаемым звучанием Black Mountain в высоком качестве и добавить этот удивительный альбом в свою коллекцию.

Отзывы о товаре Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605217512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Black Mountain
Альбом (сингл)
Wilderness Heart
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Hair Song, Old Fangs, Radiant Hearts, Rollercoaster, Let Spirits Ride, Buried By The Blues, The Way To Gone, Wilderness Heart, The Space Of Your Mind, Sadie
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка "Black Mountain / Wilderness Heart" в формате 1LP — это захватывающее музыкальное произведение, которое обязательно привлечет внимание любителей качественной музыки. Альбом выпущен канадской рок-группой Black Mountain, известной своим уникальным сочетанием психоделического рока, прогрессивного звучания и блюзовых мотивов. "Wilderness Heart" предлагает слушателям погрузиться в атмосферу величественных мелодий, насыщенных мощными гитарными рифами и характерными вокальными партиями. Каждая композиция наполняет атмосферу теплом и энергией, создавая идеальный фон для путешествия по музыкальным просторам. Не упустите возможность купить виниловую пластинку, чтобы насладиться неподражаемым звучанием Black Mountain в высоком качестве и добавить этот удивительный альбом в свою коллекцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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