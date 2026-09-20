Love - Four Sail (8718469537877) виниловая пластинка
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Описание товара Love - Four Sail (8718469537877) виниловая пластинка
Four Sail - четвёртый студийный альбом калифорнийской группы Love, вышедший в 1969 году на лейбле Elektra. Через некоторое время после записи Forever Changes единственным не покинувшим группу участником из классического состава стал Артур Ли, однако обязательства перед лейблом остались. Поэтому был сформирован совершенно новый состав. Расширенное издание дополнено тремя бонус-треками. Love - американская рок-группа конца 60-х и начала 70-х годов. Лидеры группы - вокалист, автор текстов и гитарист Артур Ли и второй автор текстов и гитарист Брайан МакЛин. В их музыке соединились элементы рок-н-ролла, гаражного рока, фолка и психоделии. Довольно умеренная успешность группы не идет ни в какое сравнение с тем, насколько высоко оценивается её творчество критиками. Альбом 1967 года Forever Changes признаётся одним из выдающихся альбомов в истории рок-музыки.
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