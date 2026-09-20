Top.Mail.Ru
Love - Four Sail (8718469537877) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Love - Four Sail (8718469537877) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Love - Four Sail (8718469537877) виниловая пластинка - фото 1
Love - Four Sail (8718469537877) виниловая пластинка - фото 2
Love - Four Sail (8718469537877) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
FOUR SAIL
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Love - Four Sail (8718469537877) виниловая пластинка - фото 1
  • Love - Four Sail (8718469537877) виниловая пластинка - фото 2
  • Love - Four Sail (8718469537877) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676063
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469537877]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
FOUR SAIL
Трек-лист
August, Your Friend And Mine - Neils Song, Im With You, Good Times, Singing Cowboy, Dream, Robert Montgomery, Nothing, Talking In My Sleep, Always See Your Face, Robert Montgomery (Alternate Vocal)(Bonus Track), Talking In My Sleep (Alternate Mix)(Bonus Track), Singing Cowboy (Unedited Version)(Bonus Track)
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Love - Four Sail (8718469537877) виниловая пластинка

Four Sail - четвёртый студийный альбом калифорнийской группы Love, вышедший в 1969 году на лейбле Elektra. Через некоторое время после записи Forever Changes единственным не покинувшим группу участником из классического состава стал Артур Ли, однако обязательства перед лейблом остались. Поэтому был сформирован совершенно новый состав. Расширенное издание дополнено тремя бонус-треками. Love - американская рок-группа конца 60-х и начала 70-х годов. Лидеры группы - вокалист, автор текстов и гитарист Артур Ли и второй автор текстов и гитарист Брайан МакЛин. В их музыке соединились элементы рок-н-ролла, гаражного рока, фолка и психоделии. Довольно умеренная успешность группы не идет ни в какое сравнение с тем, насколько высоко оценивается её творчество критиками. Альбом 1967 года Forever Changes признаётся одним из выдающихся альбомов в истории рок-музыки.

Отзывы о товаре Love - Four Sail (8718469537877) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469537877]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
FOUR SAIL
Трек-лист
August, Your Friend And Mine - Neils Song, Im With You, Good Times, Singing Cowboy, Dream, Robert Montgomery, Nothing, Talking In My Sleep, Always See Your Face, Robert Montgomery (Alternate Vocal)(Bonus Track), Talking In My Sleep (Alternate Mix)(Bonus Track), Singing Cowboy (Unedited Version)(Bonus Track)
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Four Sail - четвёртый студийный альбом калифорнийской группы Love, вышедший в 1969 году на лейбле Elektra. Через некоторое время после записи Forever Changes единственным не покинувшим группу участником из классического состава стал Артур Ли, однако обязательства перед лейблом остались. Поэтому был сформирован совершенно новый состав. Расширенное издание дополнено тремя бонус-треками. Love - американская рок-группа конца 60-х и начала 70-х годов. Лидеры группы - вокалист, автор текстов и гитарист Артур Ли и второй автор текстов и гитарист Брайан МакЛин. В их музыке соединились элементы рок-н-ролла, гаражного рока, фолка и психоделии. Довольно умеренная успешность группы не идет ни в какое сравнение с тем, насколько высоко оценивается её творчество критиками. Альбом 1967 года Forever Changes признаётся одним из выдающихся альбомов в истории рок-музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Love - Four Sail (8718469537877) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...