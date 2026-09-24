Buddy Guy - Slippin' In (8719262010536) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Slippin In
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 676062
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262010536]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Slippin In
Трек-лист
I Smell Trouble, Please Dont Drive Me Away, 45484, Shame, Shame, Shame, Love Her With A Feeling, Little Dab-A-Do, Someone Else Is Steppin In (Slippin Out, Slippin In), Trouble Blues, Man Of Many Words, Dont Tell Me About The Blues, Cities Need Help
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buddy Guy - Slippin' In (8719262010536) виниловая пластинка
Переиздание девятого студийного альбома 1994 года американского блюзмена Бадди Гая. Альбом получил премию Грэмми за лучший альбом современного блюза. Издание на черном виниле. Американский блюзмен Бадди Гай родился в 1936 году, наибольшую популярность получил в 50-60-х годах. На счету музыканта пять премий Грэмми и Национальная медаль США в области искусств. Также его имя внесено в Зал славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone поставил блюзмена на 23-ю строчку в списке лучших гитаристов мира.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262010536]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Slippin In
Трек-лист
I Smell Trouble, Please Dont Drive Me Away, 45484, Shame, Shame, Shame, Love Her With A Feeling, Little Dab-A-Do, Someone Else Is Steppin In (Slippin Out, Slippin In), Trouble Blues, Man Of Many Words, Dont Tell Me About The Blues, Cities Need Help
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Переиздание девятого студийного альбома 1994 года американского блюзмена Бадди Гая. Альбом получил премию Грэмми за лучший альбом современного блюза. Издание на черном виниле. Американский блюзмен Бадди Гай родился в 1936 году, наибольшую популярность получил в 50-60-х годах. На счету музыканта пять премий Грэмми и Национальная медаль США в области искусств. Также его имя внесено в Зал славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone поставил блюзмена на 23-ю строчку в списке лучших гитаристов мира.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Buddy Guy - Slippin' In (8719262010536) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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