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ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка

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ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 1
ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 2
ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 3
ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 4
ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 5
ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 6
ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 7
ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
ABC
Альбом (сингл)
Skyscraping
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 1
  • ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 2
  • ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 3
  • ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 4
  • ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 5
  • ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 6
  • ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 7
  • ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676057
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035492]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
ABC
Альбом (сингл)
Skyscraping
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Stranger Things, Ask a Thousand Times, Skyscraping, Who Can I Turn Tox, Rolling Sevens, Only the Best Will Do, Love is Its Own Reward, Light Years, Seven Day Weekend, Heaven Knows, Faraway
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Abc / Skyscraping в формате 1LP — это изысканное музыкальное произведение, которое станет настоящим украшением вашей коллекции. Группа ABC известна своим уникальным стилем, сочетающим элементы поп-музыки, нового романтизма и синти-попа. Альбом Skyscraping представляет собой яркое путешествие по звуковым ландшафтам 90-х годов, наполненное мелодичными композициями и запоминающимися текстами. Каждая песня погружает слушателя в атмосферу ностальгии и элегантности, создавая неповторимое музыкальное впечатление. Не упустите возможность добавить этот шедевр в свою коллекцию — купить виниловую пластинку Abc / Skyscraping означает внести в свою жизнь качественную музыку и уникальное звучание.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035492]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
ABC
Альбом (сингл)
Skyscraping
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Stranger Things, Ask a Thousand Times, Skyscraping, Who Can I Turn Tox, Rolling Sevens, Only the Best Will Do, Love is Its Own Reward, Light Years, Seven Day Weekend, Heaven Knows, Faraway
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка Abc / Skyscraping в формате 1LP — это изысканное музыкальное произведение, которое станет настоящим украшением вашей коллекции. Группа ABC известна своим уникальным стилем, сочетающим элементы поп-музыки, нового романтизма и синти-попа. Альбом Skyscraping представляет собой яркое путешествие по звуковым ландшафтам 90-х годов, наполненное мелодичными композициями и запоминающимися текстами. Каждая песня погружает слушателя в атмосферу ностальгии и элегантности, создавая неповторимое музыкальное впечатление. Не упустите возможность добавить этот шедевр в свою коллекцию — купить виниловую пластинку Abc / Skyscraping означает внести в свою жизнь качественную музыку и уникальное звучание.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ABC - Skyscraping (8719262035492) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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