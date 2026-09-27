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Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - фото 5
Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - фото 6
Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
HIGHWAY 61 REVISITED
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676018
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194398903712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
HIGHWAY 61 REVISITED
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Like A Rolling Stone, Tombstone Blues, It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry, From A Buick 6, Ballad Of A Thin Man, Queen Jane Approximately, Highway 61 Revisited, Just Like Tom Thumb's Blues, Desolation Row
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка

Музыкальный альбом на виниле Bob DylanHighway 61 Revisited — шестой студийный альбом Боба Дилана, выпущенный в 1965 году лейблом Columbia Records. Второй альбом так называемой «великой рок-трилогии Боба Дилана». В то же время Highway 61 Revisited является первым полностью рок-альбомом Дилана.

Отзывы о товаре Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194398903712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
HIGHWAY 61 REVISITED
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Like A Rolling Stone, Tombstone Blues, It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry, From A Buick 6, Ballad Of A Thin Man, Queen Jane Approximately, Highway 61 Revisited, Just Like Tom Thumb's Blues, Desolation Row
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Музыкальный альбом на виниле Bob DylanHighway 61 Revisited — шестой студийный альбом Боба Дилана, выпущенный в 1965 году лейблом Columbia Records. Второй альбом так называемой «великой рок-трилогии Боба Дилана». В то же время Highway 61 Revisited является первым полностью рок-альбомом Дилана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Highway 61 Revisited (0194398903712) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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