Top.Mail.Ru
Peggy Lee - Things Are Swingin' (8435723700630) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Peggy Lee - Things Are Swingin' (8435723700630) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Lee, Peggy Things Are Swingin&#039; 8435723700630
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676001
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Peggy Lee - Things Are Swingin' (8435723700630) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peggy Lee - Things Are Swingin' (8435723700630) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: It A Wonderful World, Things Are Swingin, Alright, OK, You Win, Ridin High, Its Been A Long, Long Time, Lullaby In Rhythm, Alone Together, Im Geginning To See The Light, Its A Good, Good Night, You Are Getting To Be A Habbit With Me, Youre Mine, You, Life Is For Livin, You Dont Know, Fever, Aint We Got Fun, Just In Time, I Love To Love, So In Love, Till Ther Was You

Отзывы о товаре Peggy Lee - Things Are Swingin' (8435723700630) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: It A Wonderful World, Things Are Swingin, Alright, OK, You Win, Ridin High, Its Been A Long, Long Time, Lullaby In Rhythm, Alone Together, Im Geginning To See The Light, Its A Good, Good Night, You Are Getting To Be A Habbit With Me, Youre Mine, You, Life Is For Livin, You Dont Know, Fever, Aint We Got Fun, Just In Time, I Love To Love, So In Love, Till Ther Was You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peggy Lee - Things Are Swingin' (8435723700630) виниловая пластинка - по цене 2620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...