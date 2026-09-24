Peggy Lee - Things Are Swingin' (8435723700630) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 676001
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peggy Lee - Things Are Swingin' (8435723700630) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: It A Wonderful World, Things Are Swingin, Alright, OK, You Win, Ridin High, Its Been A Long, Long Time, Lullaby In Rhythm, Alone Together, Im Geginning To See The Light, Its A Good, Good Night, You Are Getting To Be A Habbit With Me, Youre Mine, You, Life Is For Livin, You Dont Know, Fever, Aint We Got Fun, Just In Time, I Love To Love, So In Love, Till Ther Was You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: It A Wonderful World, Things Are Swingin, Alright, OK, You Win, Ridin High, Its Been A Long, Long Time, Lullaby In Rhythm, Alone Together, Im Geginning To See The Light, Its A Good, Good Night, You Are Getting To Be A Habbit With Me, Youre Mine, You, Life Is For Livin, You Dont Know, Fever, Aint We Got Fun, Just In Time, I Love To Love, So In Love, Till Ther Was You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Peggy Lee - Things Are Swingin' (8435723700630) виниловая пластинка - по цене 2620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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