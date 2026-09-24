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Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка

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Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 2
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 3
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 4
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 5
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 6
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 7
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 8
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 9
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Mingus
Альбом (сингл)
Charles Presents Charles Mingus
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 4
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 5
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 6
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 7
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 8
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 9
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675992
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569192207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Mingus
Альбом (сингл)
Charles Presents Charles Mingus
Жанр
Jazz
Трек-лист
Folks Form No.1, Original Faubus Fables, What Love, All The Things You Could Be By Now If Sigmund Freud's Wife Was Your Mother
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton Collection
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Folks Form No.1, Original Faubus Fables, What Love, All The Things You Could Be By Now If Sigmund Freud's Wife Was Your Mother

Отзывы о товаре Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569192207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Mingus
Альбом (сингл)
Charles Presents Charles Mingus
Жанр
Jazz
Трек-лист
Folks Form No.1, Original Faubus Fables, What Love, All The Things You Could Be By Now If Sigmund Freud's Wife Was Your Mother
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton Collection
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Folks Form No.1, Original Faubus Fables, What Love, All The Things You Could Be By Now If Sigmund Freud's Wife Was Your Mother
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Mingus - Presents Charles Mingus (8436569192207) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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