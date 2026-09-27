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Holiday, Billie Stay With Me 8436569191293 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Holiday, Billie Stay With Me 8436569191293 виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Holiday, Billie Stay With Me 8436569191293
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675976
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Holiday, Billie Stay With Me 8436569191293 виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Holiday, Billie Stay With Me 8436569191293 виниловая пластинка

Stay With Me заимствован из сессии 1955 года, в ходе которой были записаны только семь песен из альбома, без каких-либо дополнительных мелодий или альтернативных дублей. Первым пианистом, назначенным на это свидание, был Карл Дринкард, но в последнюю минуту он поссорился с певцом и басистом Леонардом Гаскином и был уволен. На свидании присутствовал барабанщик Джо Джонс (хотя он не играл, так как барабанщиком на всех выступлениях был Кози Коул), и он срочно вызвал Билли Тейлора на замену. Этот концерт, записанный для Нормана Гранца, произвел на свет одни из лучших музыкальных произведений, написанных Билли на более позднем этапе ее карьеры.

Отзывы о товаре Holiday, Billie Stay With Me 8436569191293 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Stay With Me заимствован из сессии 1955 года, в ходе которой были записаны только семь песен из альбома, без каких-либо дополнительных мелодий или альтернативных дублей. Первым пианистом, назначенным на это свидание, был Карл Дринкард, но в последнюю минуту он поссорился с певцом и басистом Леонардом Гаскином и был уволен. На свидании присутствовал барабанщик Джо Джонс (хотя он не играл, так как барабанщиком на всех выступлениях был Кози Коул), и он срочно вызвал Билли Тейлора на замену. Этот концерт, записанный для Нормана Гранца, произвел на свет одни из лучших музыкальных произведений, написанных Билли на более позднем этапе ее карьеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Holiday, Billie Stay With Me 8436569191293 виниловая пластинка - по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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