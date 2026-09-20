Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST)
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Характеристики
Описание товара Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST)
Корпус Azza – это современное решение для сборки мощного и стильного компьютера, идеально подходящего как для геймеров, так и для энтузиастов, стремящихся к высококачественной сборке ПК. Выполненный в элегантном белом цвете, этот Full-Tower корпус сочетает в себе прочность и эстетическую привлекательность благодаря использованию стали, стекла и алюминия. Особенности корпуса включают: - Поддержка видеокарт длиной до 360 мм, что позволяет устанавливать даже самые топовые модели. - Эффектная ARGB подсветка, создающая уникальную атмосферу и обеспечивающая возможность персонализации внешнего вида компьютера. - Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и бесперебойной работе системы. - Шесть слотов расширения обеспечивают гибкость при установке дополнительных карт и устройств. - Совместимость с материнскими платами форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX, что дает широкие возможности для выбора комплектующих. - Внутренние отсеки для дисков обеспечиваются тремя секциями 2,5 дюйма и одним – 3,5 дюйма, предлагая достаточное пространство для хранения данных. - Система охлаждения представлена пятью встроенными вентиляторами (три по 120 мм и два по 140 мм) для поддержания оптимальной температуры внутри корпуса. - Максимальная высота процессорного кулера до 165 мм позволяет устанавливать широкий спектр моделей. Этот корпус весом 10,9 кг является надежной основой для создания сбалансированной и эффективной системы, удовлетворяющей все потребности современных пользователей. Бренд Azza известен своим качеством и вниманием к деталям, что делает его выбором тех, кто ищет не только функциональность, но и стиль.
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Теги товара: Нет, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой
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Теги товара: Нет, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой
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