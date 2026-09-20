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Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) купить с доставкой в Москве
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Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST)

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Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 1
Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 2
Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 3
Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 4
Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 5
Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 6
Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 7
Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 8
Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 9
Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 1
  • Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 2
  • Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 3
  • Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 4
  • Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 5
  • Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 6
  • Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 7
  • Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 8
  • Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 9
  • Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675228
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Характеристики

Бренд
Azza
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм, 2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220 х 470 х 460 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь, стекло, алюминий
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
12.1

Описание товара Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST)

Корпус Azza – это современное решение для сборки мощного и стильного компьютера, идеально подходящего как для геймеров, так и для энтузиастов, стремящихся к высококачественной сборке ПК. Выполненный в элегантном белом цвете, этот Full-Tower корпус сочетает в себе прочность и эстетическую привлекательность благодаря использованию стали, стекла и алюминия. Особенности корпуса включают: - Поддержка видеокарт длиной до 360 мм, что позволяет устанавливать даже самые топовые модели. - Эффектная ARGB подсветка, создающая уникальную атмосферу и обеспечивающая возможность персонализации внешнего вида компьютера. - Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и бесперебойной работе системы. - Шесть слотов расширения обеспечивают гибкость при установке дополнительных карт и устройств. - Совместимость с материнскими платами форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX, что дает широкие возможности для выбора комплектующих. - Внутренние отсеки для дисков обеспечиваются тремя секциями 2,5 дюйма и одним – 3,5 дюйма, предлагая достаточное пространство для хранения данных. - Система охлаждения представлена пятью встроенными вентиляторами (три по 120 мм и два по 140 мм) для поддержания оптимальной температуры внутри корпуса. - Максимальная высота процессорного кулера до 165 мм позволяет устанавливать широкий спектр моделей. Этот корпус весом 10,9 кг является надежной основой для создания сбалансированной и эффективной системы, удовлетворяющей все потребности современных пользователей. Бренд Azza известен своим качеством и вниманием к деталям, что делает его выбором тех, кто ищет не только функциональность, но и стиль.

Отзывы о товаре Корпус Azza Cast белый (CSAZ-808WM CAST)




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Характеристики
Бренд
Azza
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм, 2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220 х 470 х 460 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь, стекло, алюминий
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Full-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Azza – это современное решение для сборки мощного и стильного компьютера, идеально подходящего как для геймеров, так и для энтузиастов, стремящихся к высококачественной сборке ПК. Выполненный в элегантном белом цвете, этот Full-Tower корпус сочетает в себе прочность и эстетическую привлекательность благодаря использованию стали, стекла и алюминия. Особенности корпуса включают: - Поддержка видеокарт длиной до 360 мм, что позволяет устанавливать даже самые топовые модели. - Эффектная ARGB подсветка, создающая уникальную атмосферу и обеспечивающая возможность персонализации внешнего вида компьютера. - Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и бесперебойной работе системы. - Шесть слотов расширения обеспечивают гибкость при установке дополнительных карт и устройств. - Совместимость с материнскими платами форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX, что дает широкие возможности для выбора комплектующих. - Внутренние отсеки для дисков обеспечиваются тремя секциями 2,5 дюйма и одним – 3,5 дюйма, предлагая достаточное пространство для хранения данных. - Система охлаждения представлена пятью встроенными вентиляторами (три по 120 мм и два по 140 мм) для поддержания оптимальной температуры внутри корпуса. - Максимальная высота процессорного кулера до 165 мм позволяет устанавливать широкий спектр моделей. Этот корпус весом 10,9 кг является надежной основой для создания сбалансированной и эффективной системы, удовлетворяющей все потребности современных пользователей. Бренд Azza известен своим качеством и вниманием к деталям, что делает его выбором тех, кто ищет не только функциональность, но и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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