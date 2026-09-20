Корпус Hiper BH34-1 черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Hiper BH34-1 черный
Корпус HIPER – это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего компьютерного пространства. Этот современный корпус, выполненный в стильном черном цвете, станет отличным дополнением вашего рабочего стола. Материалы высокого качества – пластик, сталь и закаленное стекло – обеспечивают надежность и долговечность, а также придают корпусу элегантный внешний вид. Типоразмер Midi-Tower делает корпус HIPER совместимым с широким диапазоном материнских плат, предоставляя вам гибкость в сборке или модернизации системы. Наличие окна на боковой стенке из закаленного стекла позволяет любоваться внутренними компонентами вашего компьютера, придавая вашему ПК уникальность и стиль. Этот корпус идеально подходит для пользователей, которые ценят как эстетику, так и функциональность в дизайне своих устройств.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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