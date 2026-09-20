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Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W

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Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W - фото 1
Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W - фото 2
Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W - фото 3
Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W - фото 4
Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W - фото 1
  • Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W - фото 2
  • Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W - фото 3
  • Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W - фото 4
  • Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
3 590 руб.  5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674779
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Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
1

Описание товара Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W

Серия BFX соединяет эффективность 80PLUS Bronze с передовой технической платформой, разработанной на основе технологии DC-DC в компактном SFX форм факторе, который обеспечивает надежность и высокую производительность. Даже с наличием 9 см вентилятора и имея общую длину блока питания в 100 мм, серия BFX остается очень компактной, пользуясь всеми преимуществами бесшумной работы вентилятора. Механизмы защиты включены в конструкцию для вашего дополнительного спокойствия.

Отзывы о товаре Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Серия BFX соединяет эффективность 80PLUS Bronze с передовой технической платформой, разработанной на основе технологии DC-DC в компактном SFX форм факторе, который обеспечивает надежность и высокую производительность. Даже с наличием 9 см вентилятора и имея общую длину блока питания в 100 мм, серия BFX остается очень компактной, пользуясь всеми преимуществами бесшумной работы вентилятора. Механизмы защиты включены в конструкцию для вашего дополнительного спокойствия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W - этот товар вы можете купить по цене 3590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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