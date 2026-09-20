Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварки рожковые
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674710
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварки рожковые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х25
Вес, кг.
4.6
Описание товара Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219
Кофеварка КТ-7219 поможет приготовить кофе эспрессо, капучино или латте, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Одна порция готовится 25-30 секунд. Кофе получается восхитительно вкусным, ароматным и с пенкой. Термометр позволяет отслеживать нагрев бойлера. На термометре есть специаль ные отметки оптимальной температуры бойлера для приготовления эспрессо и пара. Молочную пенку для капучино можно делать самостоятельно. Капучинатор в кофеварке - это паровая трубка с насадкой панарелло. Трубку погружают в холодное молоко, включают подачу пара и взбивают молочную пенку.
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Кофеварка КТ-7219 поможет приготовить кофе эспрессо, капучино или латте, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Одна порция готовится 25-30 секунд. Кофе получается восхитительно вкусным, ароматным и с пенкой. Термометр позволяет отслеживать нагрев бойлера. На термометре есть специаль ные отметки оптимальной температуры бойлера для приготовления эспрессо и пара. Молочную пенку для капучино можно делать самостоятельно. Капучинатор в кофеварке - это паровая трубка с насадкой панарелло. Трубку погружают в холодное молоко, включают подачу пара и взбивают молочную пенку.
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