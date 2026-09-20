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Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 купить с доставкой в Москве
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Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219

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Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 1
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 2
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 3
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 4
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 5
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 6
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 7
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 8
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 9
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 10
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварки рожковые
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 1
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 2
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 3
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 4
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 5
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 6
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 7
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 8
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 9
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 10
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674710
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварки рожковые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х25
Вес, кг.
4.6

Описание товара Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219

Кофеварка КТ-7219 поможет приготовить кофе эспрессо, капучино или латте, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Одна порция готовится 25-30 секунд. Кофе получается восхитительно вкусным, ароматным и с пенкой. Термометр позволяет отслеживать нагрев бойлера. На термометре есть специаль ные отметки оптимальной температуры бойлера для приготовления эспрессо и пара. Молочную пенку для капучино можно делать самостоятельно. Капучинатор в кофеварке - это паровая трубка с насадкой панарелло. Трубку погружают в холодное молоко, включают подачу пара и взбивают молочную пенку.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7219




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварки рожковые
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка КТ-7219 поможет приготовить кофе эспрессо, капучино или латте, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Одна порция готовится 25-30 секунд. Кофе получается восхитительно вкусным, ароматным и с пенкой. Термометр позволяет отслеживать нагрев бойлера. На термометре есть специаль ные отметки оптимальной температуры бойлера для приготовления эспрессо и пара. Молочную пенку для капучино можно делать самостоятельно. Капучинатор в кофеварке - это паровая трубка с насадкой панарелло. Трубку погружают в холодное молоко, включают подачу пара и взбивают молочную пенку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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