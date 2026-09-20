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Бокс для накопителей UGREEN CM300-70498 (70498) купить с доставкой в Москве
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Бокс для накопителей UGREEN CM300-70498 (70498)

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Бокс для накопителей UGREEN CM300-70498 (70498)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Боксы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674612
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Боксы
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
133 x 15 x 82
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
90

Описание товара Бокс для накопителей UGREEN CM300-70498 (70498)

Внешний бокс Ugreen CM300 [70498] обеспечивает удобство клонирования жестких дисков, восстановление данных и выполнение ряда других задач. Он предусматривает размещение внутри корпуса жесткого диска HDD 2.5 дюйма или гибридного диска SSD объемом не более 6 ТБ. Алюминиевая конструкция гарантирует устойчивость к повреждениям и хорошее отведение тепла, предотвращая перегрев. Корпус бокса Ugreen CM300 состоит из двух частей, что обеспечивает простой процесс сборки без использования дополнительных инструментов. В наборе с боксом предусмотрен кабель синхронизации с разъемами USB Type-A и USB Type-C.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Бокс для накопителей UGREEN CM300-70498 (70498)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Боксы
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
133 x 15 x 82
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс Ugreen CM300 [70498] обеспечивает удобство клонирования жестких дисков, восстановление данных и выполнение ряда других задач. Он предусматривает размещение внутри корпуса жесткого диска HDD 2.5 дюйма или гибридного диска SSD объемом не более 6 ТБ. Алюминиевая конструкция гарантирует устойчивость к повреждениям и хорошее отведение тепла, предотвращая перегрев. Корпус бокса Ugreen CM300 состоит из двух частей, что обеспечивает простой процесс сборки без использования дополнительных инструментов. В наборе с боксом предусмотрен кабель синхронизации с разъемами USB Type-A и USB Type-C.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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