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Корпус FORMULA CS-1101 черный купить с доставкой в Москве
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Корпус FORMULA CS-1101 черный

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Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 1
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 2
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 3
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 4
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 5
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 6
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 7
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 8
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 9
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 10
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 11
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 12
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 13
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 14
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 15
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 16
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 17
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 1
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 2
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 3
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 4
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 5
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 6
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 7
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 8
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 9
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 10
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 11
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 12
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 13
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 14
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 15
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 16
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 17
  • Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293864
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Характеристики

Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
195x410x411
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
375
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус FORMULA CS-1101 черный

AeroCool CS-1101 Black — это компактный и практичный корпус формата Mid Tower, предназначенный для сборки недорогих домашних или офисных компьютеров. Он сочетает в себе строгий классический дизайн, продуманную эргономику и доступную цену.

Отзывы о товаре Корпус FORMULA CS-1101 черный




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Характеристики
Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
195x410x411
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
375
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
AeroCool CS-1101 Black — это компактный и практичный корпус формата Mid Tower, предназначенный для сборки недорогих домашних или офисных компьютеров. Он сочетает в себе строгий классический дизайн, продуманную эргономику и доступную цену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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