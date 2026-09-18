Корпус FORMULA CS-1101 черный
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293864
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
195x410x411
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
375
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х10
Вес, кг.
3.5
Описание товара Корпус FORMULA CS-1101 черный
AeroCool CS-1101 Black — это компактный и практичный корпус формата Mid Tower, предназначенный для сборки недорогих домашних или офисных компьютеров. Он сочетает в себе строгий классический дизайн, продуманную эргономику и доступную цену.
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Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
195x410x411
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
375
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
AeroCool CS-1101 Black — это компактный и практичный корпус формата Mid Tower, предназначенный для сборки недорогих домашних или офисных компьютеров. Он сочетает в себе строгий классический дизайн, продуманную эргономику и доступную цену.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус, С вентилятором
Корпус FORMULA CS-1101 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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