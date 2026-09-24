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Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка

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Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 1
Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 2
Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 3
Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 4
Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 5
Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 6
Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 7
Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 8
Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 9
Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Denim And Leather
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 1
  • Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 2
  • Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 3
  • Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 4
  • Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 5
  • Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 6
  • Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 7
  • Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 8
  • Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 9
  • Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667411
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538347951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Denim And Leather
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Princess Of The Night, Never Surrender, Out Of Control, Rough And Ready, Play It Loud, And The Bands Played On, Midnight Rider, Fire In The Sky, Denim And Leather
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка

Saxon - английская рок-группа, одна из ярких представителей новой волны британского хэви-метал, имеющая четыре альбома, попавших в первую десятку по продажам в Великобритании, из них два попали в первую пятерку. Существует с 1977 года. Группа продала свыше 15 миллионов альбомов по всему миру. Группа считается классикой металической музыки и оказавшей большое влияние на другие метал-группы.

Отзывы о товаре Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538347951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Denim And Leather
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Princess Of The Night, Never Surrender, Out Of Control, Rough And Ready, Play It Loud, And The Bands Played On, Midnight Rider, Fire In The Sky, Denim And Leather
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Saxon - английская рок-группа, одна из ярких представителей новой волны британского хэви-метал, имеющая четыре альбома, попавших в первую десятку по продажам в Великобритании, из них два попали в первую пятерку. Существует с 1977 года. Группа продала свыше 15 миллионов альбомов по всему миру. Группа считается классикой металической музыки и оказавшей большое влияние на другие метал-группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Saxon - Denim And Leather (coloured) (4050538347951) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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