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Astor Piazzolla - Nuestro Tiempo (8719039005857) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Astor Piazzolla - Nuestro Tiempo (8719039005857) виниловая пластинка

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8719039005857, Виниловая пластинка Piazzolla, Astor, Nuestro Tiempo - фото 1
8719039005857, Виниловая пластинка Piazzolla, Astor, Nuestro Tiempo - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8719039005857, Виниловая пластинка Piazzolla, Astor, Nuestro Tiempo - фото 1
  • 8719039005857, Виниловая пластинка Piazzolla, Astor, Nuestro Tiempo - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667392
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Astor Piazzolla - Nuestro Tiempo (8719039005857) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Astor Piazzolla - Nuestro Tiempo (8719039005857) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Angel, Muerte Del Angel, Milonga Triste, Sin Retorno, Imagenes 676, Nuestro Tiempo, Rosa Rio, Simple, Todo Fue, Los Mareados

Отзывы о товаре Astor Piazzolla - Nuestro Tiempo (8719039005857) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Angel, Muerte Del Angel, Milonga Triste, Sin Retorno, Imagenes 676, Nuestro Tiempo, Rosa Rio, Simple, Todo Fue, Los Mareados
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Astor Piazzolla - Nuestro Tiempo (8719039005857) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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