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Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка

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Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка - фото 1
Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка - фото 2
Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка - фото 3
Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка - фото 4
Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка - фото 5
Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка - фото 6
Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Angel Olsen
Альбом (сингл)
All Mirrors
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка - фото 1
  • Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка - фото 2
  • Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка - фото 3
  • Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка - фото 4
  • Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка - фото 5
  • Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка - фото 6
  • Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667375
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Характеристики

Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605234410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Angel Olsen
Альбом (сингл)
All Mirrors
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Lark All Mirrors Too Easy Love Cassette Spring What It Is Impasse Tonight Summer Endgame Chance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой Angel Olsen / All Mirrors в формате 2LP. Этот альбом представляет собой уникальное сочетание меланхолии, красоты и внутреннего волнения, которые проникают каждую ноту и мелодию. Позвольте себе окунуться в атмосферу глубоких эмоций и великолепного исполнения, которые олицетворены в каждой песне Angel Olsen на этой пластинке. All Mirrors на виниле откроет перед вами новые грани звуков и вдохновения, заставляя вас забыть о мирских заботах и погрузиться в мир музыкального искусства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Angel Olsen / All Mirrors и погрузиться в удивительный мир звуков и эмоций, который она дарит своим слушателям. Почувствуйте силу и красоту каждой мелодии, погружаясь в исключительное исполнение музыкального таланта Angel Olsen.

Отзывы о товаре Angel Olsen - All Mirrors (0656605234410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605234410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Angel Olsen
Альбом (сингл)
All Mirrors
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Lark All Mirrors Too Easy Love Cassette Spring What It Is Impasse Tonight Summer Endgame Chance
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой Angel Olsen / All Mirrors в формате 2LP. Этот альбом представляет собой уникальное сочетание меланхолии, красоты и внутреннего волнения, которые проникают каждую ноту и мелодию. Позвольте себе окунуться в атмосферу глубоких эмоций и великолепного исполнения, которые олицетворены в каждой песне Angel Olsen на этой пластинке. All Mirrors на виниле откроет перед вами новые грани звуков и вдохновения, заставляя вас забыть о мирских заботах и погрузиться в мир музыкального искусства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Angel Olsen / All Mirrors и погрузиться в удивительный мир звуков и эмоций, который она дарит своим слушателям. Почувствуйте силу и красоту каждой мелодии, погружаясь в исключительное исполнение музыкального таланта Angel Olsen.
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Отзывы


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