Moby - Animal Rights (5016025311507) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Moby - Animal Rights (5016025311507) виниловая пластинка
Переиздание четвертого студийного альбома Moby Animal Rights, вышедшего в 1996 году. Моби - американский диджей, певец, композитор, мультиинструменталист и исполнитель, работающий в различных жанрах - от электроники до поп-музыки, рока и панка. Является сольным артистом, большую часть студийных записей делает сам, а на концертах музыканта сопровождает его рок-группа. В ранние годы играл в панк-хардкор-группе The Vatican Commandos, но в 1989 году сменил панк на электронную музыку. Среди известных песен Моби: Extreme ways (получила широкую популярность после использования в фильме Идентификация Борна), Go, Porcelain, Why Does My Heart Feel So Badx, Natural Blues, Lift Me Up. В общей сложности по всему миру продано около 20 миллионов копий его альбомов, синглов, сборников.
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