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Moby - Animal Rights (5016025311507) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Moby - Animal Rights (5016025311507) виниловая пластинка

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Moby - Animal Rights (5016025311507) виниловая пластинка - фото 1
Moby - Animal Rights (5016025311507) виниловая пластинка - фото 2
Moby - Animal Rights (5016025311507) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Animal Rights
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo, Trip-Hop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moby - Animal Rights (5016025311507) виниловая пластинка - фото 1
  • Moby - Animal Rights (5016025311507) виниловая пластинка - фото 2
  • Moby - Animal Rights (5016025311507) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667347
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Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute, BMG
Barcode
[5016025311507]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Animal Rights
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo, Trip-Hop
Трек-лист
Now I Let Go, Come On Baby, Someone To Love, Heavy Flow, You, My Love Will Never Die, Soft, Say Its All Mine, Thats When I Reach For My Revolver, Face It, Living, Love Song For My Mum
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Moby - Animal Rights (5016025311507) виниловая пластинка

Переиздание четвертого студийного альбома Moby Animal Rights, вышедшего в 1996 году. Моби - американский диджей, певец, композитор, мультиинструменталист и исполнитель, работающий в различных жанрах - от электроники до поп-музыки, рока и панка. Является сольным артистом, большую часть студийных записей делает сам, а на концертах музыканта сопровождает его рок-группа. В ранние годы играл в панк-хардкор-группе The Vatican Commandos, но в 1989 году сменил панк на электронную музыку. Среди известных песен Моби: Extreme ways (получила широкую популярность после использования в фильме Идентификация Борна), Go, Porcelain, Why Does My Heart Feel So Badx, Natural Blues, Lift Me Up. В общей сложности по всему миру продано около 20 миллионов копий его альбомов, синглов, сборников.

Отзывы о товаре Moby - Animal Rights (5016025311507) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute, BMG
Barcode
[5016025311507]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Animal Rights
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo, Trip-Hop
Трек-лист
Now I Let Go, Come On Baby, Someone To Love, Heavy Flow, You, My Love Will Never Die, Soft, Say Its All Mine, Thats When I Reach For My Revolver, Face It, Living, Love Song For My Mum
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание четвертого студийного альбома Moby Animal Rights, вышедшего в 1996 году. Моби - американский диджей, певец, композитор, мультиинструменталист и исполнитель, работающий в различных жанрах - от электроники до поп-музыки, рока и панка. Является сольным артистом, большую часть студийных записей делает сам, а на концертах музыканта сопровождает его рок-группа. В ранние годы играл в панк-хардкор-группе The Vatican Commandos, но в 1989 году сменил панк на электронную музыку. Среди известных песен Моби: Extreme ways (получила широкую популярность после использования в фильме Идентификация Борна), Go, Porcelain, Why Does My Heart Feel So Badx, Natural Blues, Lift Me Up. В общей сложности по всему миру продано около 20 миллионов копий его альбомов, синглов, сборников.
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