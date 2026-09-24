Hank Mobley - Workout (0602458320343) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hank Mobley - Workout (0602458320343) виниловая пластинка
Один из трех великих альбомов BN 60-х годов от героя хард-бопа Хэнка Мобли. Заглавная композиция - прекрасный пример этого. В ней нежные фразы переплетаются с мягким тоном, который постепенно набирает интенсивность. К нему присоединяются его коллега Уинтон Келли и Пол Чемберс. Это его первая совместная работа с Грантом Грином. Хэнк Мобли (ts), Уинтон Келли (p), Грант Грин (g), Пол Чемберс (b), Филли Джо Джонс (ds) Записано 26 марта 1961 года, Нью-Джерси. Критик Леонард Фезер однажды назвал Хэнка Мобли, умершего в 1986 году, чемпионом в среднем весе по игре на тенор-саксофоне. Поначалу это звучит не слишком лестно, но это было сделано лишь для того, чтобы выразить тот факт, что фразировка Мобли находилась между двумя другими чемпионами тенор-саксофона: тяжеловесом Джоном Колтрейном и легковесом Стэном Гетцем. На Workout Мобли предстал в 1961 году, сопровождаемый квинтетом молодых модернистов, в пленительной высшей форме. Виниловое издание Blue Note Classic: стерео, полностью аналоговое, отмастерено Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, отпрессовано на 180-граммовом виниле компанией Optimal, в одинарной гильзе.
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