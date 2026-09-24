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Metallica - Ride The Lightning (0858978005059) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Metallica - Ride The Lightning (0858978005059) виниловая пластинка

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0858978005059, Виниловая пластинка Metallica, Ride The Lightning - фото 1
0858978005059, Виниловая пластинка Metallica, Ride The Lightning - фото 2
0858978005059, Виниловая пластинка Metallica, Ride The Lightning - фото 3
0858978005059, Виниловая пластинка Metallica, Ride The Lightning - фото 4
0858978005059, Виниловая пластинка Metallica, Ride The Lightning - фото 5
0858978005059, Виниловая пластинка Metallica, Ride The Lightning - фото 6
0858978005059, Виниловая пластинка Metallica, Ride The Lightning - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0858978005059, Виниловая пластинка Metallica, Ride The Lightning - фото 1
  • 0858978005059, Виниловая пластинка Metallica, Ride The Lightning - фото 2
  • 0858978005059, Виниловая пластинка Metallica, Ride The Lightning - фото 3
  • 0858978005059, Виниловая пластинка Metallica, Ride The Lightning - фото 4
  • 0858978005059, Виниловая пластинка Metallica, Ride The Lightning - фото 5
  • 0858978005059, Виниловая пластинка Metallica, Ride The Lightning - фото 6
  • 0858978005059, Виниловая пластинка Metallica, Ride The Lightning - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667313
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Metallica - Ride The Lightning (0858978005059) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - Ride The Lightning (0858978005059) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Fight Fire With Fire, Ride The Lightning, For Whom The Bell Tolls, Fade To Black, Trapped Under Ice, Escape, Creeping Death, The Call Of Ktulu

Отзывы о товаре Metallica - Ride The Lightning (0858978005059) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Fight Fire With Fire, Ride The Lightning, For Whom The Bell Tolls, Fade To Black, Trapped Under Ice, Escape, Creeping Death, The Call Of Ktulu
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metallica - Ride The Lightning (0858978005059) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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