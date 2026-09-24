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Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка

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Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - фото 1
Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - фото 2
Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - фото 3
Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - фото 4
Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - фото 5
Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - фото 6
Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Helmet
Альбом (сингл)
Left
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - фото 1
  • Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - фото 2
  • Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - фото 3
  • Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - фото 4
  • Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - фото 5
  • Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - фото 6
  • Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667229
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759190158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Helmet
Альбом (сингл)
Left
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Holiday, Gun Fluf, NYC Tough Guy, Make-Up, Big Shot, Bombastic, Reprise, Dislocated, Tell Me Again, Powder Puff, Resolution
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Helmet / Left (Black Vinyl) (1LP) - это отличный способ погрузиться в мир альтернативного рока. Этот альбом отличается жесткими гитарными риффами, мощной ритм-секцией и проникновенным вокалом группы Helmet. На этой пластинке вы найдете энергичные и атмосферные композиции, которые покорят сердца любителей рок-музыки. C каждой нотой ощущается влияние гранжа и индастриала, что придает музыке группы Helmet своеобразную и узнаваемую атмосферу. Черный винил, на котором представлен этот альбом, добавляет визуальное воздействие и подчеркивает эстетику звукового материала. Он прекрасно дополняет мрачный и глубокий звук группы Helmet, создавая гармоничное сочетание звука и внешнего вида. Если вы ценитель альтернативного рока и желаете пополнить свою коллекцию виниловых пластинок, то не пропустите возможность купить виниловую пластинку Helmet / Left (Black Vinyl) (1LP). Улучшите свой музыкальный опыт и окунитесь в атмосферу альтернативного рока с этим захватывающим альбомом.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759190158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Helmet
Альбом (сингл)
Left
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Holiday, Gun Fluf, NYC Tough Guy, Make-Up, Big Shot, Bombastic, Reprise, Dislocated, Tell Me Again, Powder Puff, Resolution
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Helmet / Left (Black Vinyl) (1LP) - это отличный способ погрузиться в мир альтернативного рока. Этот альбом отличается жесткими гитарными риффами, мощной ритм-секцией и проникновенным вокалом группы Helmet. На этой пластинке вы найдете энергичные и атмосферные композиции, которые покорят сердца любителей рок-музыки. C каждой нотой ощущается влияние гранжа и индастриала, что придает музыке группы Helmet своеобразную и узнаваемую атмосферу. Черный винил, на котором представлен этот альбом, добавляет визуальное воздействие и подчеркивает эстетику звукового материала. Он прекрасно дополняет мрачный и глубокий звук группы Helmet, создавая гармоничное сочетание звука и внешнего вида. Если вы ценитель альтернативного рока и желаете пополнить свою коллекцию виниловых пластинок, то не пропустите возможность купить виниловую пластинку Helmet / Left (Black Vinyl) (1LP). Улучшите свой музыкальный опыт и окунитесь в атмосферу альтернативного рока с этим захватывающим альбомом.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Helmet - Left (4029759190158) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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