Top.Mail.Ru
Eloy - Destination (0885513025715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eloy - Destination (0885513025715) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0885513025715, Eloy, Destination виниловая пластинка - фото 1
0885513025715, Eloy, Destination виниловая пластинка - фото 2
0885513025715, Eloy, Destination виниловая пластинка - фото 3
0885513025715, Eloy, Destination виниловая пластинка - фото 4
0885513025715, Eloy, Destination виниловая пластинка - фото 5
0885513025715, Eloy, Destination виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eloy
Альбом (сингл)
Destination
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0885513025715, Eloy, Destination виниловая пластинка - фото 1
  • 0885513025715, Eloy, Destination виниловая пластинка - фото 2
  • 0885513025715, Eloy, Destination виниловая пластинка - фото 3
  • 0885513025715, Eloy, Destination виниловая пластинка - фото 4
  • 0885513025715, Eloy, Destination виниловая пластинка - фото 5
  • 0885513025715, Eloy, Destination виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667206
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Eloy - Destination (0885513025715) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MIG
Barcode
[0885513025715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eloy
Альбом (сингл)
Destination
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Call Of The Wild, Racing Shadows, Destination, Prisoner In Mind, Fire And Ice, Eclipse Of Mankind, Jeanne D'Arc, Autumn In New York, Stompin' At The Savoy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eloy - Destination (0885513025715) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Call Of The Wild, Racing Shadows, Destination, Prisoner In Mind, Fire And Ice, Eclipse Of Mankind, Jeanne D'Arc, Autumn In New York, Stompin' At The Savoy



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Eloy - Destination (0885513025715) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MIG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MIG
Barcode
[0885513025715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eloy
Альбом (сингл)
Destination
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Call Of The Wild, Racing Shadows, Destination, Prisoner In Mind, Fire And Ice, Eclipse Of Mankind, Jeanne D'Arc, Autumn In New York, Stompin' At The Savoy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Call Of The Wild, Racing Shadows, Destination, Prisoner In Mind, Fire And Ice, Eclipse Of Mankind, Jeanne D'Arc, Autumn In New York, Stompin' At The Savoy


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eloy - Destination (0885513025715) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...