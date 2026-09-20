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5400863142926, Deus, Keep You Close виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5400863142926, Deus, Keep You Close виниловая пластинка

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5400863142926, Deus, Keep You Close виниловая пластинка - фото 1
5400863142926, Deus, Keep You Close виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Deus
Альбом (сингл)
Keep You Close
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5400863142926, Deus, Keep You Close виниловая пластинка - фото 1
  • 5400863142926, Deus, Keep You Close виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667188
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Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863142926]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Deus
Альбом (сингл)
Keep You Close
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Keep You Close, The Final Blast, Dark Sets in, Twice (We Survive), Ghosts, Constant Now, The End of Romance, Second Nature, Easy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5400863142926, Deus, Keep You Close виниловая пластинка

Загляните в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой "Deus / Keep You Close (1LP)". Этот альбом позволит вам погрузиться в глубину музыкального творчества коллектива Deus и насладиться потрясающим звучанием винила. Каждая нота на этой пластинке пронизана эмоциями и передает слушателю особую атмосферу, созданную группой Deus. "Keep You Close" - это не просто альбом, это история, рассказанная через звуки, которая заставит вас забыться в мире музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Deus / Keep You Close (1LP) и погрузиться в потрясающий звуковой пейзаж, который она предлагает. Этот альбом станет великолепным дополнением вашей музыкальной коллекции и принесет вам неизменное наслаждение от прослушивания каждой мелодии.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863142926]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Deus
Альбом (сингл)
Keep You Close
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Keep You Close, The Final Blast, Dark Sets in, Twice (We Survive), Ghosts, Constant Now, The End of Romance, Second Nature, Easy
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Загляните в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой "Deus / Keep You Close (1LP)". Этот альбом позволит вам погрузиться в глубину музыкального творчества коллектива Deus и насладиться потрясающим звучанием винила. Каждая нота на этой пластинке пронизана эмоциями и передает слушателю особую атмосферу, созданную группой Deus. "Keep You Close" - это не просто альбом, это история, рассказанная через звуки, которая заставит вас забыться в мире музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Deus / Keep You Close (1LP) и погрузиться в потрясающий звуковой пейзаж, который она предлагает. Этот альбом станет великолепным дополнением вашей музыкальной коллекции и принесет вам неизменное наслаждение от прослушивания каждой мелодии.


Теги товара: Limited Edition
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