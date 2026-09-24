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The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка

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The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 1
The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 2
The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 3
The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 4
The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 5
The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 6
The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 7
The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 8
The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 9
The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Sonic Temple
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 9
  • The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667175
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618215187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Sonic Temple
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sun King, Fire Woman, American Horse, Edie (Ciao Baby), Sweet Soul Sister, Soul Asylum, New York City, Automatic Blues, Soldier Blue, Wake Up Time For Freedom, Medicine Train, The River, Bleeding Heart Graffiti, Messin' Up The Blues, Fire Woman (Nyc Rock Mix), Edie (Ciao Baby) (Acoustic)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Beggars Arkive – BBQ 2151 LPE
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку The Cult / Sonic Temple (Transparent Green, Limited) (2LP) - это уникальная возможность погрузиться в мир мощного рока и насладиться классическим альбомом The Cult. Альбом "Sonic Temple" является одним из самых значимых и влиятельных творений группы The Cult. Записанный на протяжении 1988 года, он принес группе мировую известность и стал их коммерчески успешным альбомом. Здесь смешивается мощный звук гитар, мелодичные мотивы и эмоциональный вокал, создавая неповторимую и проникновенную атмосферу. На виниловой пластинке The Cult / Sonic Temple (Transparent Green, Limited) вы сможете насладиться не только звучанием альбома, но и колоритным визуальным исполнением. Прозрачно-зеленый винил, выпущенный в ограниченном количестве, добавляет эксклюзивности и уникальности в вашу коллекцию. Двухпластиночный формат обеспечит насыщенное и полноценное звучание, чтобы вы по-настоящему ощутили энергию и страсть этого альбома. Не упустите возможность купить виниловую пластинку The Cult / Sonic Temple (Transparent Green, Limited) (2LP) и погрузиться в мир легендарного рока, который никогда не устареет.

Отзывы о товаре The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618215187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Sonic Temple
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sun King, Fire Woman, American Horse, Edie (Ciao Baby), Sweet Soul Sister, Soul Asylum, New York City, Automatic Blues, Soldier Blue, Wake Up Time For Freedom, Medicine Train, The River, Bleeding Heart Graffiti, Messin' Up The Blues, Fire Woman (Nyc Rock Mix), Edie (Ciao Baby) (Acoustic)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Beggars Arkive – BBQ 2151 LPE
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку The Cult / Sonic Temple (Transparent Green, Limited) (2LP) - это уникальная возможность погрузиться в мир мощного рока и насладиться классическим альбомом The Cult. Альбом "Sonic Temple" является одним из самых значимых и влиятельных творений группы The Cult. Записанный на протяжении 1988 года, он принес группе мировую известность и стал их коммерчески успешным альбомом. Здесь смешивается мощный звук гитар, мелодичные мотивы и эмоциональный вокал, создавая неповторимую и проникновенную атмосферу. На виниловой пластинке The Cult / Sonic Temple (Transparent Green, Limited) вы сможете насладиться не только звучанием альбома, но и колоритным визуальным исполнением. Прозрачно-зеленый винил, выпущенный в ограниченном количестве, добавляет эксклюзивности и уникальности в вашу коллекцию. Двухпластиночный формат обеспечит насыщенное и полноценное звучание, чтобы вы по-настоящему ощутили энергию и страсть этого альбома. Не упустите возможность купить виниловую пластинку The Cult / Sonic Temple (Transparent Green, Limited) (2LP) и погрузиться в мир легендарного рока, который никогда не устареет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cult - Sonic Temple (coloured) (0607618215187) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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