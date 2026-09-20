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0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка

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0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 1
0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 2
0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 3
0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 4
0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 5
0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 6
0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 7
0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 8
0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 9
0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 10
0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 11
0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
C418
Альбом (сингл)
Minecraft Volume Beta
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 2
  • 0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 3
  • 0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 4
  • 0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 5
  • 0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 6
  • 0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 7
  • 0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 8
  • 0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 9
  • 0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 10
  • 0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 11
  • 0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667140
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Характеристики

Бренд
Ghostly International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ghostly International
Barcode
[0804297836003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
C418
Альбом (сингл)
Minecraft Volume Beta
Жанр
House
Трек-лист
Ki, Alpha, Blind Spots, Mutation, Biome Fest, Aria Math, Taswell, Beginning 2, Moog City 2, The End, Kyoto, Chirp, Mellohi, Stal, Eleven, Far, Intro
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка

Альбом Minecraft volume beta представляет собой неповторимое сочетание мелодий и звуков, которые переносят слушателя в уникальную виртуальную песочницу. Fire splatter vinyl создает яркий и привлекательный визуальный эффект, который дополняет впечатления от прослушивания. Музыка C418 вдохнет в вас жизнь и оживит воспоминания о ваших приключениях в Майнкрафте. Каждая песня на этой виниловой пластинке захватывает вас своей атмосферой и эмоциональной глубиной. От меланхоличных и размеренных композиций до энергичных и захватывающих треков, каждая нота приносит радость и воспоминания о вашей игровой истории. Купить виниловую пластинку C418 / Minecraft volume beta - fire splatter vinyl (2LP) - значит сохранить вечные музыкальные впечатления от игры, которая затянула миллионы игроков по всему миру. Это идеальный подарок для поклонников игры и любителей оригинальных музыкальных виниловых записей.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре 0804297836003, C418, Minecraft Volume Beta (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ghostly International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ghostly International
Barcode
[0804297836003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
C418
Альбом (сингл)
Minecraft Volume Beta
Жанр
House
Трек-лист
Ki, Alpha, Blind Spots, Mutation, Biome Fest, Aria Math, Taswell, Beginning 2, Moog City 2, The End, Kyoto, Chirp, Mellohi, Stal, Eleven, Far, Intro
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Minecraft volume beta представляет собой неповторимое сочетание мелодий и звуков, которые переносят слушателя в уникальную виртуальную песочницу. Fire splatter vinyl создает яркий и привлекательный визуальный эффект, который дополняет впечатления от прослушивания. Музыка C418 вдохнет в вас жизнь и оживит воспоминания о ваших приключениях в Майнкрафте. Каждая песня на этой виниловой пластинке захватывает вас своей атмосферой и эмоциональной глубиной. От меланхоличных и размеренных композиций до энергичных и захватывающих треков, каждая нота приносит радость и воспоминания о вашей игровой истории. Купить виниловую пластинку C418 / Minecraft volume beta - fire splatter vinyl (2LP) - значит сохранить вечные музыкальные впечатления от игры, которая затянула миллионы игроков по всему миру. Это идеальный подарок для поклонников игры и любителей оригинальных музыкальных виниловых записей.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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