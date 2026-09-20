Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка
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Описание товара Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка
«Vespertine» (англ. Вечерний) — четвёртый студийный альбом исландской певицы Бьорк, выпущенный 27 августа 2001 года в Великобритании лейблом One Little Indian Records и в Соединённых Штатах лейблом Elektra Entertainment. Работа над альбомом началась во время съёмок фильма «Танцующая в темноте», которые характеризовались конфликтом между ней и режиссёром Ларсом фон Триером. На «Vespertine» Бьорк стремилась передать интимное и домашнее чувство, отклоняясь от более дерзкого звучания её предыдущего студийного альбома «Homogenic» (1997 г.). Музыкальный стиль альбома отразил недавно обнаруженный интерес Бьорк к минимал и сложной электронной музыке таких продюсеров, как Opiate, Console и дуэт Matmos, которые все были привлечены для записи альбома. С ростом популярности Napster и цифровых загрузок музыки, она также сочинила аранжировки с тонкими, «ледяными» звучащими инструментами, качество которых не пострадало бы при загрузке и воспроизведении на компьютере, включая арфу, челесту, клавикорд, струнные и изготовленные на заказ музыкальные шкатулки. Благодаря помощи от Matmos Бьорк создала «микробиоты» из различных банальных звуков, таких как перетасовка карт и треск льда. В лирическом плане альбом вращается вокруг тем секса и любви — иногда явно — вдохновленных её тогдашними новыми отношениями с Мэтью Барни; другие лирические источники включают поэзию Э.Э. Каммингса и пьесу британского драматурга Сары Кейн «Желание». «Vespertine» достиг 19-го места в американском чарте Billboard 200 и 8-го места в чарте альбомов Великобритании. Он получил широкое признание критиков, причём похвалы были сосредоточены на его эротическом, интимном настроении и звуковых экспериментах. Альбом появился в списках нескольких изданий лучших альбомов конца десятилетия 2001 года и часто считался лучшим альбомом Бьорк на сегодняшний день. Он был сертифицирован как золотой в Канаде, Франции и Соединённом Королевстве. С «Vespertine» было выпущено три сингла: «Hidden Place», «Pagan Poetry» и «Cocoon». В 2001 году Бьорк пригласила Зину Паркинс, Matmos и хор женщин-инуитов отправиться в мировое турне в поддержку «Vespertine», которое проходило в театрах и на небольших площадках, отдавая предпочтение акустике, а не количеству зрителей. Была выпущена книга «Bj?rk» одновременно с альбомом, содержащая фотографии певицы на протяжении всей её карьеры.
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