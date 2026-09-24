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Annihilator - Metal II (coloured) (4029759171010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Annihilator - Metal II (coloured) (4029759171010) виниловая пластинка

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Annihilator - Metal II (coloured) (4029759171010) виниловая пластинка - фото 1
Annihilator - Metal II (coloured) (4029759171010) виниловая пластинка - фото 2
Annihilator - Metal II (coloured) (4029759171010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Metal II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Annihilator - Metal II (coloured) (4029759171010) виниловая пластинка - фото 1
  • Annihilator - Metal II (coloured) (4029759171010) виниловая пластинка - фото 2
  • Annihilator - Metal II (coloured) (4029759171010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Annihilator - Metal II (coloured) (4029759171010) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759171010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Metal II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Chasing The High, Downright Dominate, Army Of One, Couple Suicide, Heavy Metal Maniac, Haunted, Romeo Delight, Detonation, Clown Parade, Smothered, Kicked
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Annihilator - Metal II (coloured) (4029759171010) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Chasing The High, Downright Dominate, Army Of One, Couple Suicide, Heavy Metal Maniac, Haunted, Romeo Delight, Detonation, Clown Parade, Smothered, Kicked



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Annihilator - Metal II (coloured) (4029759171010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759171010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Metal II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Chasing The High, Downright Dominate, Army Of One, Couple Suicide, Heavy Metal Maniac, Haunted, Romeo Delight, Detonation, Clown Parade, Smothered, Kicked
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Chasing The High, Downright Dominate, Army Of One, Couple Suicide, Heavy Metal Maniac, Haunted, Romeo Delight, Detonation, Clown Parade, Smothered, Kicked


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
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Отзывы


Annihilator - Metal II (coloured) (4029759171010) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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